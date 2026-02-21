Những loại trà thảo dược thanh nhiệt, giải ngán ngày Tết

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

(GLO)- Sử dụng trà thảo dược đúng cách trong những ngày Tết không chỉ giúp "giải ngán" mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Những ngày Tết, chế độ ăn nhiều đạm, dầu mỡ, bia rượu khiến hệ tiêu hóa dễ quá tải. Các loại trà thảo dược như cúc hoa, bạc hà, trần bì, khổ qua... không chỉ giúp thanh nhiệt mà còn hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Trà cúc hoa

Cúc hoa (Chrysanthemum morifolium hoặc Chrysanthemum indicum) là dược liệu quen thuộc trong các bài thuốc thanh nhiệt. Bộ phận dùng là hoa mới nở hoặc đang nở, được phơi hay sấy khô.

Tác dụng nổi bật của cúc hoa là thanh nhiệt, giải độc, mát gan (ảnh minh họa).

Theo Đông y, cúc hoa có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, quy vào kinh Can và Phế. Tác dụng nổi bật của cúc hoa là thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Khi gan được thanh nhiệt, chức năng sơ tiết được cải thiện, từ đó hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giảm cảm giác chán ăn, đầy trướng do nóng trong.

Y học hiện đại lý giải tác dụng này thông qua các hoạt chất như flavonoid (apigenin, luteolin), acid chlorogenic và tinh dầu. Những hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ quá trình thải độc. Khi gan khỏe mạnh, quá trình sản xuất và bài tiết mật diễn ra hiệu quả, giúp tiêu hóa chất béo tốt hơn.

Ngoài ra, cúc hoa còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ đường ruột và an thần, góp phần cải thiện tiêu hóa ở những người bị rối loạn tiêu hóa do căng thẳng.

Trà bạc hà

Công dụng nổi bật nhất của trà bạc hà là làm dịu triệu chứng khó tiêu, đầy hơi - những vấn đề tiêu hóa dễ gặp phải trong ngày Tết.

Trà bạc hà có mùi hương the mát tự nhiên, được cho là giúp làm dịu cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các cơn thèm đồ ngọt hay đồ nhiều dầu mỡ. Cạnh đó, trà bạc hà không chứa calo, lại hỗ trợ tiêu hóa tốt, nên thường được nhiều người lựa chọn trong thực đơn giữ dáng nhẹ nhàng mỗi ngày.

Trà khổ qua

Trà khổ qua có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tả hỏa và trừ thấp nhiệt ở tỳ vị. Ảnh: Internet

Khổ qua (Momordica charantia) là dược liệu có vị đắng đặc trưng, thường được dùng để thanh nhiệt. Theo Đông y, khổ qua có vị đắng, tính hàn, quy vào kinh Tâm, Can, Phế và Vị. Dược liệu này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tả hỏa và trừ thấp nhiệt ở tỳ vị.

Vị đắng của khổ qua giúp kích thích bài tiết dịch vị và dịch tụy, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện cảm giác thèm ăn, đặc biệt trong các trường hợp chán ăn do nhiệt tích tụ. Y học hiện đại cũng ghi nhận các hoạt chất như charantin, polypeptide-p và momordicin có tác dụng kích thích tiêu hóa, chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Trà trần bì

Trần bì là vỏ quả cam quýt chín già được phơi khô và để lâu năm. Theo Đông y, trần bì có vị cay đắng, tính ôn, quy vào kinh Tỳ và Phế, có tác dụng lý khí, kiện tỳ, táo thấp và hóa đàm.

Trong các rối loạn tiêu hóa thường gặp ngày Tết như đầy bụng, buồn nôn, chán ăn, trần bì giúp điều hòa khí trệ ở tỳ vị, từ đó làm giảm cảm giác chướng bụng và khó tiêu. Trà dược liệu này đặc biệt phù hợp với những người ăn uống thất thường, tiêu hóa kém do thức ăn nhiều dầu mỡ.

Theo y học hiện đại, tinh dầu trong trần bì có tác dụng kích thích tiết dịch vị và tăng nhu động ruột, giúp thức ăn được tiêu hóa và vận chuyển dễ dàng hơn trong ống tiêu hóa.

Tuy nhiên, mỗi loại trà đều có tính vị và đối tượng sử dụng riêng, vì vậy cần lựa chọn phù hợp với thể trạng để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Dinh dưỡng

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Dinh dưỡng

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Dinh dưỡng

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Dinh dưỡng

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dinh dưỡng

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

Dinh dưỡng

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Dinh dưỡng

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Dinh dưỡng

(GLO)- Rau răm vốn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, thường chỉ được xem là loại rau gia vị. Ít ai biết rằng, theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, rau răm còn có nhiều công dụng hỗ trợ chữa bệnh, giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

