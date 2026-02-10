(GLO)- Dưa hành-món ăn không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết, không chỉ là một món ăn kèm chống ngán mà còn được biết đến là "kho" men tiêu hóa, cực tốt cho sức khỏe.

Dưa hành sở hữu những giá trị dinh dưỡng quý giá cho cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ lợi khuẩn tự nhiên và đóng vai trò như một thực phẩm chức năng giúp cải thiện sức khỏe toàn diện từ bên trong.

Món dưa hành đặc trưng ngày Tết cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Lợi ích nổi bật nhất của dưa hành chính là cung cấp một lượng lớn Probiotics (lợi khuẩn) hình thành trong quá trình lên men. Khi đi vào đường ruột, các lợi khuẩn này giúp cân bằng hệ vi sinh, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, từ đó giảm thiểu các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và táo bón.

Thêm lợi ích khi kết hợp với các món ăn giàu đạm và chất béo như bánh chưng hay thịt kho, dưa hành đóng vai trò như một "chất xúc tác" giúp dạ dày phân giải thức ăn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Món ăn này còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm. Hành củ tươi vốn chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh và các phytonutrient có khả năng kháng khuẩn rất mạnh. Vì vậy, ăn dưa hành điều độ giúp cơ thể tăng cường hàng rào bảo vệ, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm cúm hoặc viêm họng.

Các vitamin nhóm B và vitamin C có trong hành vẫn được bảo tồn một phần sau khi muối, giúp cơ thể duy trì năng lượng và nâng cao sức đề kháng trong những điều kiện thời tiết thay đổi.

Ngoài ra, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các hợp chất flavonoid như Quercetin trong hành có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Việc ăn dưa hành cũng góp phần ổn định huyết áp và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch.

Lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc từ món dưa hành là cung cấp chất chống oxy hóa đẩy lùi lão hóa. Theo đó, dưa hành là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do-tác nhân chính gây ra tình trạng lão hóa sớm và các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Việc bổ sung món ăn lên men này vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện vẻ đẹp của làn da từ bên trong mà còn góp phần bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương DNA. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sự trẻ trung và phòng ngừa một số loại ung thư đường tiêu hóa.

Dù mang lại nhiều lợi ích song người dùng cần lưu ý 5 không khi ăn món dưa hành để tránh nạp vào cơ thể các chất gây hại như nitrat hoặc nấm mốc: không ăn quá nhiều dưa hành, bà bầu không nên ăn dưa hành, người bệnh dạ dày không nên ăn, người mắc bệnh thận không nên ăn, và dưa hành bị hỏng thì không nên tiếp tục dùng.