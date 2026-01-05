Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Những lợi ích của mãng cầu ta chưa từng nghe tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo thanhnien.vn, hellobacsi.com)

(GLO)- Mãng cầu ta (quả na) chứa hàng loạt chất dinh dưỡng như vitamin C, kali, magie, chất chống oxy hóa. Loại quả này có thể phòng ung thư, ngừa đột quỵ.

Một trong những lợi ích của mãng cầu ta chưa từng nghe tới là có thể phòng ung thư ngừa đột quỵ. Ảnh: Internet
Một trong những lợi ích của mãng cầu ta chưa từng nghe tới là có thể phòng ung thư ngừa đột quỵ. Ảnh: Internet

Theo trang tin sức khỏe Healthline, mãng cầu ta chứa những hợp chất quý giá giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính nguy hiểm. Và một trong những lợi ích nổi bật nhất của mãng cầu ta là khả năng điều hòa huyết áp nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào. Trong một quả mãng cầu (160 g) cung cấp đến 10% nhu cầu kali và hơn 6% nhu cầu magie hàng ngày. Cả hai chất dinh dưỡng kali và magie đều giúp giãn nở mạch máu, từ đó giúp hạ huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Cứ bổ sung thêm 100 mg magie mỗi ngày giúp giảm 5% nguy cơ huyết áp cao. Ngoài ra, các axit béo thiết yếu trong mãng cầu như axit linoleic và oleic cùng với kali giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và hỗ trợ chức năng tim toàn diện-theo chuyên gia về sức khỏe cho biết.

Ngoài ra, loại quả này chứa các hợp chất flavonoid bao gồm catechin, epicatechin và epigallocatechin có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Khẳng định thêm tiềm năng chống ung thư từ mãng cầu ta, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí tạp chí học thuật European Journal of Nutrition & Food Safety lưu ý rằng, các chất chống oxy hóa trong mãng cầu ta có khả năng ức chế tế bào ung thư và kích thích quá trình tự chết tế bào (apoptosis) ở một số loại ung thư. Đặc biệt, chất chống oxy hóa carotenoid như lutein không chỉ bảo vệ mắt mà còn được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và bệnh tim.

Loại quả quen thuộc này còn có các lợi ích sức khỏe khác như: chống viêm, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau khớp. Trong quả mãng cầu ta chứa axit kaurenoic và các flavonoid giúp giảm các protein gây viêm, ngăn ngừa xơ cứng động mạch; cung cấp lượng vitamin C dồi dào (91 mg/100 g thịt quả) giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng; giàu chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột; và hàm lượng magie cao trong loại quả này giúp cân bằng nước và loại bỏ axit tại các khớp, giảm triệu chứng viêm khớp.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ ăn phần thịt quả, tuyệt đối không ăn vỏ hoặc hạt mãng cầu ta vì chúng chứa một lượng nhỏ độc tố annonacin.

Tuy là loại trái cây được xem như một vị thuốc quý của tự nhiên, song các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo những người không nên ăn mãng cầu ta gồm: người bị hạ huyết áp, mắc bệnh gan hoặc thận, người có lượng tiểu cầu thấp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Dinh dưỡng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Dinh dưỡng

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null