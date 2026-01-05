Một trong những lợi ích của mãng cầu ta chưa từng nghe tới là có thể phòng ung thư ngừa đột quỵ. Ảnh: Internet

Theo trang tin sức khỏe Healthline, mãng cầu ta chứa những hợp chất quý giá giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính nguy hiểm. Và một trong những lợi ích nổi bật nhất của mãng cầu ta là khả năng điều hòa huyết áp nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào. Trong một quả mãng cầu (160 g) cung cấp đến 10% nhu cầu kali và hơn 6% nhu cầu magie hàng ngày. Cả hai chất dinh dưỡng kali và magie đều giúp giãn nở mạch máu, từ đó giúp hạ huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Cứ bổ sung thêm 100 mg magie mỗi ngày giúp giảm 5% nguy cơ huyết áp cao. Ngoài ra, các axit béo thiết yếu trong mãng cầu như axit linoleic và oleic cùng với kali giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và hỗ trợ chức năng tim toàn diện-theo chuyên gia về sức khỏe cho biết.

Ngoài ra, loại quả này chứa các hợp chất flavonoid bao gồm catechin, epicatechin và epigallocatechin có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Khẳng định thêm tiềm năng chống ung thư từ mãng cầu ta, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí tạp chí học thuật European Journal of Nutrition & Food Safety lưu ý rằng, các chất chống oxy hóa trong mãng cầu ta có khả năng ức chế tế bào ung thư và kích thích quá trình tự chết tế bào (apoptosis) ở một số loại ung thư. Đặc biệt, chất chống oxy hóa carotenoid như lutein không chỉ bảo vệ mắt mà còn được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và bệnh tim.

Loại quả quen thuộc này còn có các lợi ích sức khỏe khác như: chống viêm, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau khớp. Trong quả mãng cầu ta chứa axit kaurenoic và các flavonoid giúp giảm các protein gây viêm, ngăn ngừa xơ cứng động mạch; cung cấp lượng vitamin C dồi dào (91 mg/100 g thịt quả) giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng; giàu chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột; và hàm lượng magie cao trong loại quả này giúp cân bằng nước và loại bỏ axit tại các khớp, giảm triệu chứng viêm khớp.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ ăn phần thịt quả, tuyệt đối không ăn vỏ hoặc hạt mãng cầu ta vì chúng chứa một lượng nhỏ độc tố annonacin.

Tuy là loại trái cây được xem như một vị thuốc quý của tự nhiên, song các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo những người không nên ăn mãng cầu ta gồm: người bị hạ huyết áp, mắc bệnh gan hoặc thận, người có lượng tiểu cầu thấp.