Bí quyết đơn giản giúp khử mùi thực phẩm, giúp món ăn thơm ngon

NHÃ UYÊN (theo SK&ĐS, VOV)

(GLO)- Trong quá trình chế biến, nhiều loại thực phẩm như cá, thịt, nội tạng, rau củ thường có mùi đặc trưng ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Áp dụng những cách khử mùi đơn giản, đúng cách ngay từ khâu sơ chế sẽ giúp nguyên liệu sạch mùi, giữ trọn vị tươi ngon và làm món ăn hấp dẫn hơn.

Đối với thực phẩm tươi sống:

dung-ruou-va-gung-de-khu-mui-hoi-dac-trung-cua-thit-vit.jpg
Rượu và gừng có thể giúp khử mùi hôi đặc trưng của thịt vịt. Ảnh: Internet

- Thịt vịt: Để khử mùi hôi đặc trưng của thịt vịt, bạn thoa đều hỗn hợp rượu trắng và gừng giã nhuyễn lên thịt, để khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại.

- Lòng heo: Lòng heo cần được làm sạch kỹ bằng cách chà muối hạt, rửa nước lạnh nhiều lần. Sau đó, luộc với rượu, giấm trắng, gừng và hành tím đập dập. Khi chín, rửa lại bằng nước lạnh, luộc thêm một lần nữa đến khi sôi bùng rồi vớt ra, mùi hôi sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn.

- Tôm, cá: Mùi tanh của tôm, cá hình thành do sự phân hủy protein. Vì vậy, trước khi chế biến, bạn nên làm sạch kỹ rồi ngâm tôm, cá trong nước pha muối, đường và một ít rượu trắng để khử mùi tanh hiệu quả.

bi-quyet-don-gian-giup-khu-mui-thuc-pham-giup-mon-an-thom-ngon.jpg
Mùi tanh của tôm, cá hình thành do sự phân hủy protein. Ảnh: Internet

- Thịt bò: Rượu trắng hoặc gừng đều có tác dụng khử mùi hôi thịt bò. Bạn có thể ngâm thịt với rượu trong 15 phút hoặc bóp đều thịt với gừng đập dập rồi rửa lại bằng nước sạch.

- Thịt gà: Gừng là nguyên liệu khử mùi hôi thịt gà rất hiệu quả. Trước khi nấu, các bạn nên bóp thịt gà với gừng đập dập và muối trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại. Nếu muốn món ăn thơm hơn, có thể nướng sơ gừng trước khi sử dụng.

- Thịt heo: Có thể được khử mùi thịt heo bằng cách chần qua nước sôi trong khoảng 3 phút rồi rửa sạch lại. Nếu luộc thịt, cho thêm hành đập dập vào nồi sẽ giúp thịt thơm và dễ ăn hơn.

- Thịt dê: Bạn có thể lấy một ít giấm hoặc vắt 2 trái chanh vào thịt dê, thêm một ít dầu ăn, trộn đều rồi đem cất vào tủ lạnh trong vài giờ đồng hồ, mùi dê sẽ bớt đi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể khử mùi thịt dê bằng cách bóp thịt với một tí rượu trắng có trộn gừng bằm nhuyễn rồi xả lại bằng nước lạnh.

Đối với rau, củ, quả:

- Các loại rau xanh: Rau trồng có thể tồn dư mùi thuốc bảo vệ thực vật. Để khử mùi và làm sạch, bạn nên ngâm rau trong nước pha carbonat tinh khiết hoặc nước muối loãng khoảng 15 phút, sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.

Để khử mùi và làm sạch, bạn nên ngâm rau trong nước pha carbonat tinh khiết hoặc nước muối loãng khoảng 15 phút. Ảnh: Internet
Để khử mùi và làm sạch, bạn nên ngâm rau trong nước pha carbonat tinh khiết hoặc nước muối loãng khoảng 15 phút. Ảnh: Internet

- Khoai tây: Khoai tây để lâu có thể xuất hiện mùi khó chịu. Bạn có thể ngâm khoai trong nước sạch, sau đó ngâm tiếp với nước pha giấm ăn để loại bỏ mùi trước khi chế biến.

- Củ cải: Để khử mùi hăng đặc trưng của củ cải, bạn rửa sạch, cắt miếng rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2-3 tuần, sau đó đem phơi khô. Củ cải khô vừa không còn mùi hăng, vừa có thể bảo quản và sử dụng lâu dài.

