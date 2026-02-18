Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Cách ăn mứt vẫn giữ dáng xinh ngày Tết

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Mứt Tết là một phần văn hóa ẩm thực ngày đầu năm nhưng không nên ăn tùy tiện. Cách ăn mứt vẫn giữ dáng xinh cần lưu ý cho chị em ngày Tết.

Cách ăn mứt vẫn giữ dáng xinh ngày Tết. Ảnh: Internet
Mứt truyền thống thường chứa hàm lượng đường đơn cao, dẫn đến tăng cân không mong muốn. Không chỉ vậy, mứt thường dễ ăn nhưng khó no. Việc "ăn vài miếng nhỏ" nhiều lần trong ngày khiến tổng năng lượng nạp vào tăng đáng kể mà người ăn không nhận ra.

Tuy nhiên, mứt không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn, vì vậy cần lưu ý về loại mứt, khẩu phần và thời điểm ăn để không bị tăng cân.

Chọn loại mứt phù hợp

Nên ưu tiên các loại mứt ít đường, còn giữ được chất xơ tự nhiên như mứt gừng, mứt vỏ cam, mứt chanh dây sấy dẻo. Tránh mứt rim quá bóng, quá dẻo hoặc có vị ngọt gắt, dấu hiệu của hàm lượng đường cao.

Kiểm soát khẩu phần mứt

Không nên đặt mứt sẵn trên bàn suốt cả ngày để tránh ăn vô thức. Việc cho mứt ra đĩa nhỏ giúp kiểm soát lượng ăn tốt hơn.

Khuyến nghị mỗi lần chỉ nên ăn 1-2 miếng mứt nhỏ, tối đa 1-2 lần/ngày.

Ăn mứt đúng thời điểm

Tránh ăn mứt khi đói hoặc vào buổi tối muộn, thời điểm cơ thể dễ chuyển năng lượng dư thừa thành mỡ. Nên ăn mứt sau bữa chính hoặc giữa các bữa có đủ đạm và chất xơ để làm chậm hấp thu đường.

Kết hợp vận động nhẹ nhàng

Duy trì vận động nhẹ 20-30 phút mỗi ngày như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa, du xuân giúp cơ thể tiêu hao bớt năng lượng dư thừa, hạn chế tích mỡ trong dịp Tết.

Ngoài ra, chị em cần lưu ý cách ăn mứt thông minh để Tết không tăng cân là không "bù trừ" bằng nhịn ăn. Vì việc nhịn ăn sau khi lỡ ăn nhiều mứt có thể làm rối loạn đường huyết và tăng nguy cơ ăn quá mức ở bữa sau.

