Dầu dừa có thể nấu ăn?

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu dừa có thể dùng trong nấu ăn nhưng không nên sử dụng thường xuyên hoặc thay thế hoàn toàn các loại dầu ăn khác. Việc sử dụng dầu dừa cần đúng cách, đúng liều lượng và phù hợp với từng đối tượng.

Sử dụng dầu dừa với lượng hợp lý có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Ảnh: Internet

Dầu dừa được chiết xuất từ cơm dừa, với thành phần chính của dầu dừa là chất béo bão hòa, chủ yếu là axit lauric - một dạng axit béo chuỗi trung bình (MCT). Khác với chất béo chuỗi dài trong mỡ động vật, MCT được cơ thể chuyển hóa nhanh hơn, ít tích trữ nếu dùng ở mức vừa phải.

Sử dụng dầu dừa với lượng hợp lý có thể mang lại một số lợi ích nhất định như: cung cấp năng lượng nhanh, hỗ trợ chức năng não, giúp kiểm soát cảm giác đói, hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong chất béo, có đặc tính kháng khuẩn nhẹ…

Điểm khói của dầu dừa khoảng 170-180°C, phù hợp để xào nhẹ, áp chảo, kho hoặc nấu ở nhiệt độ vừa. Tuy nhiên, dầu dừa không phù hợp cho chiên ngập dầu hoặc nấu ở nhiệt độ cao kéo dài, vì có thể làm biến đổi chất béo và giảm lợi ích sức khỏe.

Dầu dừa phù hợp để xào nhẹ, áp chảo, kho hoặc nấu ở nhiệt độ vừa. Ảnh: Internet

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng 1-2 thìa cà phê dầu dừa/ngày, không dùng liên tục trong thời gian dài; kết hợp luân phiên với các loại dầu ăn khác để cân bằng chất béo; ưu tiên dùng dầu dừa cho các món nấu nhanh, nhiệt độ vừa.

Người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng. Ngoài ra, dầu dừa cũng không phù hợp với người bị mỡ máu, xơ vữa động mạch vì chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao, có thể làm tăng cholesterol toàn phần và LDL nếu sử dụng thường xuyên.

Người hay rối loạn tiêu hóa cũng không nên sử dụng dầu dừa nguyên chất vì có thể gây tiêu chảy hoặc đau bụng nhẹ, nhất là khi mới sử dụng hoặc dùng với lượng lớn.