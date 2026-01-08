Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đánh tan mỡ bụng trong bữa tối với các món canh thanh đạm

NHÃ UYÊN (theo VOV, Báo Dân Trí)

(GLO)- Bữa tối đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và mỡ bụng. Việc lựa chọn các món canh thanh đạm như bắp cải, rong biển đậu phụ, bí đao hay nấm không chỉ giúp no lâu, dễ tiêu mà còn hỗ trợ giảm tích tụ mỡ bụng, phù hợp với những người muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe.

Canh đậu phụ rong biển là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối nếu bạn muốn giảm mỡ bụng. Ảnh: Internet

Nhờ hàm lượng calo cực thấp, canh bắp cải là lựa chọn lý tưởng để đánh tan mỡ bụng. Sự kết hợp giữa chất xơ dồi dào và lượng nước lớn giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, hoạt chất glucosinolates trong bắp cải còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể thanh lọc độc tố.

Canh đậu phụ rong biển là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối nếu bạn muốn giảm mỡ bụng. Món canh này giúp ổn định đường huyết, hạn chế cảm giác đói và thèm ăn vào ban đêm.

Rong biển giàu i-ốt, chất xơ hòa tan và fucoxanthin - hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Còn đậu phụ giàu protein thực vật, protein nhẹ, ít calo, giúp no lâu mà không làm tích trữ mỡ.

Bí đao gần như không chứa chất béo, hàm lượng calo thấp nhưng giàu nước và kali, giúp hạn chế tích nước - một trong những yếu tố khiến vòng bụng trông lớn hơn. Đây cũng là loại rau được nhiều người giảm cân lựa chọn cho bữa tối.

Cà chua giàu lycopene - chất chống oxy hóa mạnh có liên quan đến việc giảm mỡ vùng bụng và cải thiện sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, nấm cung cấp nguồn đạm thực vật, chất xơ và đặc biệt là chứa beta glucan - hợp chất giúp cải thiện chuyển hóa chất béo và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Sự kết hợp giữa nấm và cà chua hoặc các loại rau xanh không chỉ thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng mà còn thanh lọc cơ thể, giúp hạn chế tối đa tình trạng tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng vào ban đêm.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn tối trước khi đi ngủ ít nhất 2-3 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, hạn chế tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

Khẩu phần bữa tối cần được kiểm soát ở mức vừa phải. Dù là món canh thanh đạm, việc ăn quá no vẫn có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, giảm mỡ bụng là quá trình dài hạn, không thể đạt được chỉ bằng một vài món ăn. Việc duy trì thói quen ăn tối nhẹ, kết hợp vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn và ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể điều chỉnh chuyển hóa theo hướng tích cực và bền vững hơn.

null