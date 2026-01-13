“Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều

(GLO)- Chế độ ăn uống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc rụng nhiều. Việc tiêu thụ thường xuyên một số loại thực phẩm không phù hợp, thiếu dưỡng chất cần thiết hoặc ăn uống mất cân đối có thể làm tóc yếu, dễ gãy rụng và khó phục hồi nếu không điều chỉnh kịp thời.

Đầu tiên là những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những loại chất béo xấu này có nhiều trong thức ăn nhanh, đồ chiên rán ngập dầu, bánh ngọt công nghiệp, snack và bơ thực vật.

Chế độ ăn uống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc rụng nhiều. Ảnh: Internet

Việc tiêu thụ thường xuyên nhóm thực phẩm này không chỉ làm rối loạn chuyển hóa lipid mà còn thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể.

Theo các chuyên gia da liễu, chế độ ăn nhiều chất béo xấu có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Da đầu tiết nhiều dầu dễ gây bít tắc nang tóc, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển, dẫn đến viêm da đầu, viêm nang lông và rụng tóc.

Đáng chú ý, chất béo chuyển hóa còn ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và sự cân bằng nội tiết tố. Khi nội tiết, đặc biệt là androgen, bị rối loạn, nang tóc có xu hướng thu nhỏ, khiến tóc mọc thưa, yếu và rụng sớm.

Ngoài ra, đường tinh luyện cũng là tác nhân làm tóc yếu dần. Loại đường này xuất hiện phổ biến trong bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa và các món tráng miệng.

Các loại trà, nước ngọt thường chứa nhiều đường tinh luyện - tác nhân làm tóc yếu dần. Ảnh: Nhã Uyên

Khi nạp quá nhiều, đường làm tăng nhanh đường huyết, kích thích cơ thể tiết insulin và thúc đẩy phản ứng viêm. Chế độ ăn nhiều đường còn làm tăng tiết bã nhờn và mồ hôi, khiến da đầu dễ nhờn, tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thêm vào đó, muốn tóc chắc khỏe, không gãy rụng, các bạn tuyệt đối tránh ăn mặn. Bởi khi tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài, cơ thể dễ bị rối loạn cân bằng điện giải, gây áp lực lên tim mạch và thận.

Natri dư thừa còn làm suy giảm hiệu quả tuần hoàn máu ngoại biên, trong đó có hệ mao mạch nuôi da đầu. Khi da đầu không được cung cấp đầy đủ oxy và vi chất cần thiết như sắt, kẽm, biotin, nang tóc dễ rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng. Hệ quả là tóc trở nên mỏng, yếu và rụng nhiều hơn.

Các loại thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, đồ đóng hộp, thịt xông khói, cá khô… thường chứa hàm lượng muối cao để tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Vì vậy, các bạn nên hạn chế sử dụng chúng.

Thiếu đạm, sắt, kẽm và vitamin nhóm B trong khẩu phần ăn cũng là nguyên nhân phổ biến khiến tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ từ bên trong.

Để hạn chế rụng tóc, các chuyên gia khuyến cáo nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein, khoáng chất và uống đủ nước mỗi ngày.