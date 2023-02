1. Cá hồi

Trong cá hồi có chứa Omega-3 cũng như giàu protein nạc-một trong những dưỡng chất duy trì khối cơ ở những người có độ tuổi U40 trở lên. Một số nghiên cứu đã chỉ ra omega-3 đến từ cá có thể ngăn chặn những tế bào ung thư da phát triển và lây lan. Để có làn da khỏe mạnh, cần ăn ít nhất 3 khẩu phần cá mỗi tuần, mỗi khẩu phần khoảng 90mg cá hồi.

Việc bổ sung cá hồi vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ về bệnh tim mạch cũng như não bộ, chức năng nhận thức được tốt hơn.

2. Cải xoong

Cải xoong chứa nguồn dinh dưỡng tuyệt vời với canxi, kali, mangan, phốt pho và các vitamine A,C, K, B1, B2… Cải xoong giúp tăng lưu thông và cung cấp chất khoáng cho tất cả các tế bào của cơ thể, dẫn đến tăng cường oxy hóa cho da. Chứa nhiều vitamin A và C, các chất chống oxy hóa trong cải xoong có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, giúp làm mờ nếp nhăn. Không chỉ vậy, cải xoong còn có tác dụng khai vị, bổ, kích thích tiêu hóa, cung cấp chất khoáng cho cơ thể, chống thiếu máu , chống bệnh hoại huyết, lọc máu, lợi tiểu, giảm đường huyết, trị ho. Nó còn làm ra mồ hôi, trị giun và giải độc nicotin.

Đặc biệt, cải xoong còn có công dụng chống ung thư. Đồng thời các hoạt chất trong cải xoong cũng gây ra hiệu ứng apoptosis (giết tế bào ung thư). Chiết xuất từ cải xoong thô cũng là “vệ sĩ” cho các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và ruột kết nhờ ngăn chặn được sự di căn của các tế bào ác tính. Hợp chất isothiocyanate từ cải xoong gây ức chế hoạt động của men metalloproteinase-9 (một loại enzyme có khả năng thúc đẩy sự phát triển của các khối u) nhờ đó giúp ngăn chặn sự xâm lấn của các tế bào ung thư nhất là ung thư vú.

3. Sữa chua

Sữa chua cung cấp các vitamin như A, D, B và khoáng chất như canxi, kẽm… từ đó giúp các tế bào da khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, nó còn chứa các chất chống oxy hóa, giúp làm giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Sử dụng điều độ hàng ngày sẽ mang đến cho cơ thể sự tươi trẻ, xúc tiến quá trình trao đổi chất, ăn ngon miệng và ngủ tốt hơn… Probiotic được chứng minh giảm viêm, những bệnh liên quan đến nhiễm virus, rối loạn đường ruột. Sử dụng sữa chua đặc biệt có chứa men vi sinh một cách thường xuyên có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm khả năng mắc bệnh.

4. Bơ

Bơ là "nữ hoàng" của các siêu thực phẩm. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrat, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, chỉ 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường.

Bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magiê, kali, beta-carotene và a xít béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Bơ là thực phẩm lành mạnh chứa chất béo đơn không bão hòa, giúp da luôn duy trì độ ẩm. Bơ cũng cung cấp vitamin và những chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da. Ngoài làm sinh tố, có thể chế biến bơ thành salad ăn kèm với mayonnaise.

5. Lựu

Ăn lựu hoặc uống nước ép lựu là một cách tuyệt vời để chị em giữ cho làn da luôn tươi trẻ và rạng rỡ. Loại trái cây nhiệt đới này là một nguồn giàu chất chống ôxy hóa, ngăn ngừa tổn thương da do các gốc tự do trong môi trường gây ra. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên tốt nhất, giúp sản xuất collagen, giữ cho làn da của chị em khỏe mạnh và trắng sáng trong một thời gian dài.