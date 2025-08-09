Danh mục
Gia Lai tăng cường phòng-chống bệnh dại sau khi ghi nhận thêm 1 ca tử vong

THẢO KHUY
(GLO)-Sau khi ghi nhận thêm 1 ca tử vong, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế trực thuộc tăng cường triển khai các biện pháp phòng-chống bệnh dại trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị phải giám sát chặt người tiếp xúc với động vật mắc hoặc nghi mắc bệnh dại; vận động người có nguy cơ phơi nhiễm đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại kịp thời; đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng; chủ động dự trù, dự trữ đầy đủ vắc xin và huyết thanh kháng dại.

gen-h-vx-dai.jpg
Tiêm vắc xin phòng dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y chia sẻ thông tin, điều tra, xử lý ổ dịch; tổ chức tập huấn chuyên môn; đăng tải thông tin tuyên truyền và danh sách cơ sở tiêm phòng; đồng thời xây dựng dự thảo kế hoạch phòng-chống bệnh dại giai đoạn 2025-2030, gửi về Sở Y tế trước ngày 14-8-2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ca mắc, tử vong do bệnh dại, tăng 2 ca so với cùng kỳ năm 2024.

