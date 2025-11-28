Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Australia thông báo thu hồi nhiều sản phẩm vitamin B6 liều cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TTXVN/Vietnam+, suckhoedoisong.vn)

(GLO)- Australia vừa thông báo thu hồi nhiều sản phẩm vitamin B6 liều cao sau khi ghi nhận nhiều trường hợp gặp tác dụng phụ do dùng quá liều.

Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu Australia (TGA) vừa thông báo: Kể từ tháng 6-2027, nước này sẽ siết chặt việc bán các sản phẩm bổ sung vitamin B6 liều cao, sau khi ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp gặp tác dụng phụ nghiêm trọng và kéo dài do dùng quá liều.

vitamin-b6-lieu-cao-uc-thu-hoi.jpg
Australia thông báo thu hồi nhiều sản phẩm vitamin B6 liều cao (ảnh minh họa).

Theo quyết định của TGA, người dân sẽ chỉ được mua những sản phẩm chứa trên 50mg vitamin B6 khi có sự giám sát của dược sĩ và mua sản phẩm chứa trên 200 mg vitamin B6 khi có đơn thuốc. Đối với các sản phẩm dưới 50 mg, người dân vẫn được mua bình thường.

Quy định này nhằm giảm nguy cơ gây độc do sử dụng vitamin B6 liều cao trong thời gian dài, tình trạng đang có xu hướng gia tăng tại quốc gia châu đại dương này.

Ghi nhận mới nhất từ TGA có 103 người gửi báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng do ngộ độc vitamin B6. Giáo sư Oliver Jones tại Đại học RMIT cảnh báo rằng vitamin B6 xuất hiện trong rất nhiều loại sản phẩm, từ viên uống bổ sung đến thực phẩm chức năng, khiến người dùng dễ vô tình bị sử dụng quá mức.

Tiến sĩ Ian Musgrave thuộc Đại học Adelaide nhấn mạnh, chế độ ăn uống thông thường không gây độc tính, nhưng khi sử dụng kết hợp nhiều loại thực phẩm bổ sung có hàm lượng B6 vượt xa mức khuyến nghị trong thời gian dài sẽ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Một số sản phẩm phổ biến có chứa vitamin B6 gồm viên uống giảm căng thẳng, nước tăng lực, ngũ cốc ăn sáng, sữa giảm cân.

Còn theo Phó Giáo sư Geraldine Moses của Đại học Queensland, quyết định của TGA chậm hơn đáng kể so với nước Anh vốn đã yêu cầu phải kê đơn cho các sản phẩm có hàm lượng vitamin B6 trên 50mg từ năm 1997. “Thật đáng tiếc khi phải chờ đến năm 2027 quy định này mới có hiệu lực, nhưng ít nhất là các bác sĩ đã nhận thức được rõ hơn về nguy cơ”-bà Geraldine Moses nói.

Hiện có ít nhất 125 sản phẩm trên thị trường Australia có chứa vitamin B6 với hàm lượng từ 50-200 mg. Vitamin B6 (còn gọi là pyridoxine, pyridoxamine hoặc pyridoxal) là dưỡng chất thiết yếu giúp phát triển não bộ và điều hòa hệ thần kinh, miễn dịch. Tuy nhiên, khi dùng quá liều trong thời gian dài, vitamin B6 có thể gây tổn thương dây thần kinh ngoại biên, làm mất cảm giác, tê bì, yếu cơ, rối loạn thăng bằng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc.

Ngoài ra, TGA khuyến cáo, nếu người dùng cảm thấy tê, châm chích hoặc nóng rát ở tay hoặc chân, hãy ngừng dùng sản phẩm ngay lập tức và đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, tình trạng thiếu vitamin B6 rất hiếm gặp ở Australia nhưng có thể xảy ra với người cao tuổi, người nghiện rượu, béo phì hoặc mắc các bệnh thận, gan, tự miễn.

Theo ước tính, lượng vitamin B6 từ thực phẩm trung bình khoảng 1,9 mg/ngày. Việc hấp thụ các nguồn pyridoxine có trong thực phẩm sẽ không gây độc. Các trường hợp ngộ độc vitamin B6 được báo cáo là do dùng thuốc bổ sung quá liều lượng.

Vì thế, khi dùng vitamin B6, hãy ưu tiên bổ sung qua thực phẩm, chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ, và tuyệt đối không tự ý dùng liều cao hoặc kéo dài. Nếu phải dùng liều cao hoặc kéo dài, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được theo dõi và phòng tránh các tác dụng phụ thần kinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D vô tận cho cơ thể con người (ảnh minh họa)

Người Việt thiếu nghiêm trọng vitamin D vì tránh nắng quá kỹ

Đất nước tràn ngập ánh nắng như Việt Nam nhưng lại đang xảy ra nghịch lý thiếu vitamin D dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng trên khiến từ trẻ nhỏ, phụ nữ đến người cao tuổi đối mặt với nguy cơ loãng xương và suy giảm hệ miễn dịch.

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn phía Tây.

Nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các xã đặc biệt khó khăn địa bàn phía Tây tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Tin tức

(GLO)- Berberin lâu nay được biết đến như thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy dược chất quen thuộc này còn có lợi cho chuyển hóa, tim mạch và kiểm soát đường huyết, mở thêm hướng ứng dụng đáng chú ý.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

Y dược cổ truyền

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Sức khỏe

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

null