Gia Lai phấn đấu có hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2026

(GLO)- Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHYT, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, tăng mức độ hài lòng của người dân.

Cụ thể, Gia Lai phấn đấu đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số; đến năm 2030 đạt từ 98% trở lên.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh BHYT ở tất cả các tuyến, tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng; phấn đấu đến năm 2026, tỷ lệ hài lòng của người tham gia BHYT đạt 90%, đến năm 2030 đạt 95%.

Tỉnh Gia Lai chú trọng nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh BHYT ở tất cả các tuyến. Ảnh: Thảo Khuy

Theo kế hoạch, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Chỉ tiêu bao phủ BHYT được đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của từng địa phương, đơn vị; đồng thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT các cấp, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan.

Tỉnh tập trung mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nhất là theo hộ gia đình; nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp trong việc bảo đảm quyền lợi BHYT cho người lao động. Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới theo hướng phù hợp từng nhóm đối tượng; nhấn mạnh quyền lợi, nghĩa vụ và tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ hồ sơ BHYT được xử lý điện tử, giao dịch trực tuyến đạt 92%; đến năm 2030 đạt 95%. Ảnh: Thảo Khuy

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT gắn với phòng - chống lạm dụng, trục lợi quỹ. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng phạm vi chi trả đối với một số dịch vụ dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe định kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện BHYT. Mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ hồ sơ BHYT được xử lý điện tử, giao dịch trực tuyến đạt 92%; đến năm 2030 đạt 95%.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển BHYT, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.