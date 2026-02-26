Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Rau ngổ và những công dụng đáng giá với sức khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VOV, STARSMEC)

(GLO)- Từ loại rau gia vị quen thuộc, rau ngổ đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và lợi tiểu. Bổ sung đúng cách trong bữa ăn có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Rau ngổ (còn gọi là rau om, ngò om, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ) có tên khoa học là Limmophila chinensis, thuộc họ Scrophulariaceae.

rau-ngo-1.jpg
Rau ngổ thường được dùng để ăn sống, ăn chung với phở hoặc nấu canh chua. Ảnh: Internet

Rau ngổ là loại cây thân thảo, cao khoảng 20 cm, thân xốp với rất nhiều lông. Phần lá nhẵn, thường mọc đối xứng, không có cuống, hơi ôm vào thân.

Rau ngổ có 2 loại: ngổ 2 lá (mọc đối) và ngổ 3 lá (mọc vòng). Phần thân và lá ngổ có mùi thơm, đồng thời thoảng nhẹ mùi chanh, thường được dùng để ăn sống, ăn chung với phở hoặc nấu canh chua. Theo Đông y, rau ngổ có vị cay nhẹ, mùi thơm, hơi chát, tính mát.

Theo Tây y, rau ngổ chứa khoảng 93% nước, 2,1% protid cùng các vitamin nhóm B, C, caroten và tinh dầu thơm. Các hợp chất phân lập cùng chiết xuất thô của rau ngổ có hoạt tính dược lý chống lại sự bảo vệ của tế bào, kháng viêm, giảm đau, kháng khuẩn, tẩy giun sán, chống tiêu chảy…

Tinh dầu, flavonoid, isoflavone glycosid, steroid… trong rau ngổ có khả năng đem lại nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe như: giải độc và thanh nhiệt, sát trùng đường tiêu hóa, phòng ngừa và chống lão hóa, lợi tiểu, phòng ngừa ung thư; đồng thời, hỗ trợ điều trị viêm kết mạc, sỏi thận, đau thắt bụng, gan nhiễm mỡ, thủy đậu và giảm cơn sốt nóng.

rau-ngo-va-nhung-cong-dung-dang-gia-voi-suc-khoe.jpg
Rau ngổ tươi thường được trồng ở đầm lầy, nơi ẩm ướt nên dễ nhiễm khuẩn, vì thế, trước khi dùng cần rửa thật sạch để tránh bị ngộ độc. Ảnh: N.U

Mặc dù có nhiều công dụng, song phụ nữ mang thai không nên dùng nhiều vì rau ngổ có thể gây giãn cơ trơn; trẻ nhỏ hoặc người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng làm thuốc. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường khi sử dụng, cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế kiểm tra.

Thêm vào đó, rau ngổ tươi thường được trồng ở đầm lầy, nơi ẩm ướt nên dễ nhiễm khuẩn, vì thế, trước khi dùng cần rửa thật sạch để tránh bị ngộ độc. Nếu dùng rau ngổ hỗ trợ điều trị ung thư cần phải kiêng quýt, cam, bưởi, hồng chín, lựu, hải sản… để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và hiệu quả chữa bệnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những bộ phận nào của gà không nên ăn thường xuyên?

Những bộ phận nào của gà không nên ăn thường xuyên?

(GLO)- Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng nên ăn thường xuyên. Một số bộ phận của gà có thể tích tụ mỡ, chất thải hoặc chứa nhiều cholesterol, nếu sử dụng nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Tin tức

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Tin tức

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Tin tức

(GLO)- Ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính là đặc thù của dân văn phòng, song tư thế ngồi sai có thể gây đau lưng, mỏi cổ và ảnh hưởng lâu dài đến cột sống. Những mẹo ngồi đúng tư thế dưới đây giúp giảm áp lực cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả làm việc.

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn tự nhiên đến giúp giảm căng thẳng, loại rau dân dã này đang được giới chuyên gia đánh giá cao nếu sử dụng đúng cách.

null