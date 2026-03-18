Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; cùng các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thông tin tại hội nghị cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri toàn tỉnh đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Nhiều địa phương có cử tri là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu từ sớm, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong ngày bầu cử.

Thành viên các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện việc nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951/2.422.812 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,84%. Trong đó, 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%; 96/135 xã, phường đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả bầu cử.

Về kết quả, tỉnh Gia Lai có 16/28 người ứng cử trúng cử ĐBQH khóa XVI (đủ số lượng đại biểu được ấn định); 85/136 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (đủ số lượng đại biểu được ấn định); 2.964/2.977 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo quy định từ tỉnh đến cấp xã.

Việc tổ chức bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng bảo đảm thành công chung của cuộc bầu cử.

Một trong những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử lần này là tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, đạt tỷ lệ 99,84%; thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời, phản ánh hiệu quả của công tác tổ chức, khẳng định sự đồng thuận xã hội và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Về kết quả bầu cử ĐBQH, tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu theo số lượng được phân bổ với cơ cấu bảo đảm theo đúng định hướng. Đối với HĐND tỉnh, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu theo số lượng được ấn định; cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội tại Công văn số 401-CV/ĐUQH ngày 17-3-2026 về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, HĐND các cấp tổ chức kỳ họp thứ nhất chậm nhất là ngày 31-3-2026.

Đồng thời, tiếp nhận và khẩn trương hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nếu có) theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của cuộc bầu cử (các biên bản xác định kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử, xây dựng báo cáo tổng kết cuộc bầu cử…) gửi Hội đồng bầu cử quốc gia theo thời hạn quy định; chuẩn bị các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp. Kết quả đạt được đã khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.