Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; cùng các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thông tin tại hội nghị cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Cử tri toàn tỉnh đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Nhiều địa phương có cử tri là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu từ sớm, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong ngày bầu cử.

Thành viên các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện việc nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951/2.422.812 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,84%. Trong đó, 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%; 96/135 xã, phường đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả bầu cử. Ảnh: N.H

Về kết quả, tỉnh Gia Lai có 16/28 người ứng cử trúng cử ĐBQH khóa XVI (đủ số lượng đại biểu được ấn định); 85/136 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (đủ số lượng đại biểu được ấn định); 2.964/2.977 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo quy định từ tỉnh đến cấp xã.

Việc tổ chức bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng bảo đảm thành công chung của cuộc bầu cử.

* Xem danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai theo từng đơn vị bầu cử tại đây.

Một trong những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử lần này là tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, đạt tỷ lệ 99,84%; thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời, phản ánh hiệu quả của công tác tổ chức, khẳng định sự đồng thuận xã hội và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Về kết quả bầu cử ĐBQH, tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu theo số lượng được phân bổ với cơ cấu bảo đảm theo đúng định hướng. Đối với HĐND tỉnh, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu theo số lượng được ấn định; cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội tại Công văn số 401-CV/ĐUQH ngày 17-3-2026 về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, HĐND các cấp tổ chức kỳ họp thứ nhất chậm nhất là ngày 31-3-2026.

Đồng thời, tiếp nhận và khẩn trương hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nếu có) theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của cuộc bầu cử (các biên bản xác định kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử, xây dựng báo cáo tổng kết cuộc bầu cử…) gửi Hội đồng bầu cử quốc gia theo thời hạn quy định; chuẩn bị các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp. Kết quả đạt được đã khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nam, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

