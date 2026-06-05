Chư Pưh: Nữ sinh đi chăn bò thuê bị sét đánh tử vong

(GLO)- Ngày 5-6, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ sinh tử vong do sét đánh khi đang chăn bò.

Trước đó, chiều 4-6, em K.H.L. (SN 2011, trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Pưh) đi chăn bò thuê tại cánh đồng trên địa bàn xã.

Khu vực em L. đi chăn bò bị sét đánh dẫn đến tử vong. Ảnh: Văn Thắng

Khi ấy, khu vực này bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét. Khi đang tìm nơi trú mưa, em L. bị sét đánh. Dù được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhưng em L. đã không qua khỏi.

Được biết, em L. vừa hoàn thành chương trình lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Trãi và chuẩn bị bước vào lớp 9. Gia đình em thuộc diện khó khăn nên sau giờ học, em thường xuyên đi chăn bò thuê để phụ giúp cha mẹ.

UBND xã Chư Pưh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những trận mưa dông đầu mùa thường kèm theo sấm sét. Người dân cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc đứng đơn độc; không tụ tập thành nhóm đông người; không đứng ở khu vực trống trải hoặc gần các vật dụng bằng kim loại.