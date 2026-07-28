Gia Lai: Phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc

(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh ở phường Diên Hồng và Pleiku. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ngày 23-7, Đội QLTT số 12 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất kho chứa thực phẩm đông lạnh của bà N.T.T.V. (trú phường Diên Hồng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 560 kg thịt heo và đùi gà được bảo quản trong kho lạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sản phẩm vi phạm tại cơ sở kinh doanh ở phường Diên Hồng vào ngày 23-7. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Đồng thời, hàng hóa không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, số thực phẩm trên đã chuyển màu, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đội QLTT số 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm trên theo quy định của pháp luật.

Kiểm đếm sản phẩm vi phạm. Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, ngày 27-7, Đội QLTT số 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại cơ sở kinh doanh của bà T.T.L. (ở phường Pleiku) có 410 kg thịt heo, đùi gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở về lỗi tương tự và phối hợp cơ quan chức năng tiến hành thủ tục tiêu hủy số sản phẩm trên theo quy định.

Hiện Đội QLTT số 12 tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với 2 chủ cơ sở về vi phạm nói trên.