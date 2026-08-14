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Tòa soạn-Bạn đọc

Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo 4,7 tỷ đồng tại phường Quy Nhơn

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9-2025 tại phường Quy Nhơn.

Theo thông báo, kết quả điều tra xác định, Hồ Thị Mỹ Lan (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại số 55 Tạ Quang Bửu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bằng thủ đoạn gian dối đã đưa ra thông tin sai sự thật để vay tổng số tiền 4,7 tỷ đồng của bị hại.

Sau khi vay được tiền, Lan không sử dụng vào mục đích ban đầu đưa ra khi vay mà sử dụng hết để trả nợ và dùng vào mục đích cá nhân, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả cho bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và bảo đảm quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo những người là bị hại có liên quan đến việc bị Hồ Thị Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên mà chưa có đơn tố cáo, đến trình báo hoặc làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ liên hệ tại số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; gặp điều tra viên thụ lý Nguyễn Đức Duy (số điện thoại 0935.974.682) hoặc Hồ Hoàng Việt (số điện thoại 0787.545.458) để được giải quyết.

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