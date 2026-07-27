Trao 30 xe đạp, 250 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 27-7, tại Trường Tiểu học Đăk Tơ Ver (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ xanh” nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Tại buổi lễ, 2 nhà tài trợ là Johnny Trung Đỗ và Thạnh Trần (Việt kiều Mỹ, quê gốc Gia Lai) đã trao tặng 15 xe đạp và 100 phần quà gồm cặp sách, tập vở, bộ đồ dùng học tập, bánh kẹo…cho học sinh một số trường học ở xã Ia Khươl.

30 chiếc xe đạp cùng 250 phần quà đã được các nhà tài trợ trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lam Nguyên

Sáng cùng ngày, đoàn cũng phối hợp với UBND phường An Phú tổ chức trao 15 xe đạp và 150 phần quà tương tự cho học sinh trên địa bàn. Tổng kinh phí của chương trình là 100 triệu đồng.

Đây là nghĩa cử của những kiều bào luôn hướng về quê hương bằng hành động thiết thực, qua đó chung tay tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.