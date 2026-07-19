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Trao hơn 500 suất quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Đak Sơmei

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LẠC HÀ LẠC HÀ

(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm thiện nguyện Từ Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trao yêu thương, tiếp bước tới trường năm 2026”.

Theo đó, chương trình đã trao 280 bộ sách giáo khoa, 1.900 quyển vở cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trần Kiên.

Đồng thời, các đơn vị cũng hỗ trợ 5 máy lọc nước, 2 nồi cơm điện công nghiệp, 100 chiếc gối, 100 chiếc mền cùng nhiều nhu yếu phẩm, gia vị phục vụ bếp ăn bán trú cho 2 trường.

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Đại diện các đơn vị trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đak Sơmei. Ảnh: L.V.V

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 168 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kon Pơ Dram và làng Kon Mahar Sơ Nglok. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, đường, bột giặt và xà phòng. Tổng giá trị các phần quà lên đến 250 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

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