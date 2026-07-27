Lao đao vì tài sản thi hành án không thể bán đấu giá

(GLO)- Dù bản án đã có hiệu lực, việc thi hành án trong vụ tranh chấp chia di sản thừa kế tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn bế tắc do tài sản duy nhất để thi hành không đủ điều kiện pháp lý để bán đấu giá.

Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Trà Bích Sơn (66 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết: Theo Bản án số 254/2024/DS-ST ngày 14-9-2024 của TAND TP Quy Nhơn cũ (nay là TAND khu vực 1) về tranh chấp chia di sản thừa kế, ông được quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng thửa đất tại số 52 đường 1 Tháng 5 (phường Quy Nhơn).

Theo ông Sơn, cha mẹ ông đã nhận chuyển nhượng hợp pháp căn nhà và thửa đất này của bà Nguyễn Thị Nguyên (cùng địa phương) từ năm 1998. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc mua bán, các bên không thực hiện thủ tục sang tên nên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cấp năm 1995 vẫn đứng tên bà Nguyễn Thị Nguyên. Hiện bà Nguyên đã qua đời.

Căn nhà và đất mà ông Trà Bích Sơn được chia thừa kế chưa thể tiến hành kê biên, bán đấu giá để thực hiện nghĩa vụ thi hành án khiến ông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: V.L

Theo bản án, để được nhận toàn bộ căn nhà và thửa đất, ông Sơn có nghĩa vụ thanh toán giá trị phần di sản cho 9 đồng thừa kế còn lại. Trong đó, 3 người được hưởng hơn 374 triệu đồng/người và 6 người được hưởng 250 triệu đồng/người.

Ông Sơn cho biết, căn nhà và thửa đất cũng là tài sản duy nhất có giá trị để ông thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Do không có đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các đồng thừa kế, ông đã đề nghị cơ quan thi hành án kê biên, bán đấu giá chính tài sản này.

Để có cơ sở xử lý tài sản, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 đã đề nghị UBND phường Quy Nhơn cung cấp thông tin về khả năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nếu tài sản được bán đấu giá.

Trên cơ sở ý kiến trả lời của UBND phường Quy Nhơn, cơ quan thi hành án xác định giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vẫn đứng tên bà Nguyễn Thị Nguyên và không thuộc trường hợp được đăng ký biến động theo quy định hiện hành. Vì vậy, nếu tổ chức bán đấu giá thì người mua trúng đấu giá cũng không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Theo bà Hứa Thị Hoàng Oanh - Chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1: Do vướng mắc trên nên cơ quan thi hành án chưa thể kê biên, bán đấu giá tài sản của ông Sơn. Đơn vị đã ban hành quyết định xác định vụ việc chưa có điều kiện thi hành án theo điểm a khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự và sẽ tiếp tục tổ chức thi hành khi tài sản đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Trong khi việc thi hành án chưa thể thực hiện, khoản lãi chậm thi hành án vẫn tiếp tục phát sinh, làm nghĩa vụ tài chính của ông Sơn ngày càng tăng. Đồng thời, căn nhà khác do ông cùng vợ đứng tên sở hữu tại phường Quy Nhơn cũng đã bị áp dụng biện pháp dừng chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng để bảo đảm thi hành án, khiến gia đình gặp khó khăn khi vay vốn hoặc thực hiện các giao dịch dân sự.

Việc tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý để bán đấu giá và cũng chưa có hướng giải quyết không chỉ khiến người phải thi hành án không thể thực hiện nghĩa vụ theo bản án mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của những người được thi hành án. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.