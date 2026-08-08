Cục CSGT đề nghị cung cấp thông tin phương tiện thủng lốp do mảnh sắt rơi vãi trên cao tốc

(GLO)- Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có thông báo về việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ mảnh sắt rơi vãi gây thiệt hại cho hàng trăm phương tiện trên tuyến cao tốc từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa, xảy ra ngày 6-8.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 6-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện trên mặt đường cao tốc hướng Đà Nẵng đi Vân Phong xuất hiện nhiều mẫu vật kim loại có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng phương tiện.

Lốp xe ô tô tan nát sau khi cán mảnh sắt rơi vãi trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vào rạng sáng 6-8. Ảnh: Duy Thoại

Sau khi phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp truy tìm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đã xác định tài xế Vũ Đức Thịnh (SN 1990, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) trong quá trình điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 36H-188.83 kéo theo rơ mooc biển số 36RM- 037.12, đã gây ra sự cố trên.

Vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 tiếp tục xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, kịp thời xác định thiệt hại, nguyên nhân vụ việc và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan, Cục CSGT thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện bị hư hỏng do vật liệu kim loại rơi vãi trên tuyến cao tốc hướng Đà Nẵng đi Quy Nhơn trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 6-8, khẩn trương liên hệ với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 để cung cấp thông tin.

Tài xế Vũ Đức Thịnh điều khiển xe đầu kéo gây rơi vãi mảnh sắt trên cao tốc. Ảnh: ĐVCC



Nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ của người cung cấp thông tin; tên tổ chức, đơn vị nếu có; biển kiểm soát, loại phương tiện, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Phương tiện bị ảnh hưởng cũng cần cung cấp thời gian, vị trí phương tiện xảy ra hư hỏng hoặc phát hiện vật liệu kim loại rơi vãi trên mặt đường. Nội dung thiệt hại, chi phí cứu hộ, sửa chữa, thay thế lốp, phụ tùng hoặc chi phí phát sinh hợp lý khác; hình ảnh, video hiện trường, camera hành trình, dữ liệu định vị, hóa đơn, chứng từ sửa chữa và thông tin nhân chứng nếu có.

Cục CSGT đề nghị các xã phường có liên quan phối hợp thông tin rộng rãi nội dung này đến người dân, doanh nghiệp vận tải, cơ sở sửa chữa phương tiện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, phối hợp cung cấp thông tin khi có căn cứ liên quan.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 niêm phong phương tiện gây sự cố. Ảnh: ĐVCC

Cục cũng đề nghị đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc, doanh nghiệp vận tải, đơn vị cứu hộ, cứu nạn và cơ sở sửa chữa phương tiện nếu đã tiếp nhận, hỗ trợ phương tiện bị hư hỏng trong thời gian, tuyến đường nêu trên thì rà soát và phối hợp cung cấp thông tin.

Như đã thông tin, tính đến 16 giờ ngày 7-8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 và đơn vị quản lý vận hành tuyến đã ghi nhận 124 trường hợp phương tiện hư hỏng bánh lốp do sự cố nói trên.

Chiều 8-8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 cho biết vẫn đang tiếp nhận thông tin phản ánh về số trường hợp phương tiện bị thiệt hại bởi sự cố nói trên và tổng hợp, lập danh sách để xem xét, giải quyết theo quy định.