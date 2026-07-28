Gia Lai: Điều khiển xe máy tự gây tai nạn, 2 thanh niên tử vong

(GLO)- Rạng sáng 28-7, trên đoạn quốc lộ 19B qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 thanh niên tử vong.

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Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 28-7, tại Km 3+500 quốc lộ 19B (đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội, thuộc tổ dân phố Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Trí

Thời điểm trên, mô tô mang biển số 77L2-349.xx do Nguyễn Thế K. (SN 2005, trú tổ dân phố Xương Lý, phường Quy Nhơn Đông) điều khiển di chuyển theo hướng Quy Nhơn - Cát Tiến, trên xe chở theo Nguyễn Minh C. (SN 2001, trú cùng địa phương).

Hậu quả C. tử vong tại chỗ, K. được Đội SOS 115 - Bình Định đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai nhưng tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm.

Nhận định ban đầu vụ tai nạn có thể xuất phát từ nguyên nhân K. điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.