Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

2 xe máy va chạm trên quốc lộ 19B khiến 4 thiếu niên thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên quốc lộ 19B.

luc-luong-chuc-nang-dang-khan-truong-xac-minh-lam-ro-nguyen-nhan-vu-tai-nan-anh-duy-hai.jpg
Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Duy Hải

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày tại Km192 + 100 trên quốc lộ 19B đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn.

Vào thời điểm trên, 2 xe máy BKS 81B2-424.xx trên xe có R.C.K. (SN 2010) và K.N. (SN 2012, cùng trú tại làng Đê, xã Bàu Cạn) đã va chạm với xe máy 81B3-228.xx trên xe có S.T. (SN 2011) và R.M.T. (SN 2008, cùng trú tại làng Bàng, xã Bàu Cạn). Cả 2 phương tiện đều chưa rõ người điều khiển.

2-xe-may-bi-hu-hong-sau-cu-va-cham-manh-anh-duy-hai.jpg
2 xe máy bị hư hỏng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Duy Hải

Vụ tai nạn khiến K. và R.M.T. tử vong, S.T. và N. đang được cấp cứu tại cơ sở y tế. 2 phương tiện bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, vắng người qua lại. Cả 4 người đi trên 2 xe đều chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

Tin tức

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Pháp luật

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

Pháp luật

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

null