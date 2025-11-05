2 xe máy va chạm trên quốc lộ 19B khiến 4 thiếu niên thương vong

(GLO)- Sáng 5-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên quốc lộ 19B.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Duy Hải

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày tại Km192 + 100 trên quốc lộ 19B đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn.

Vào thời điểm trên, 2 xe máy BKS 81B2-424.xx trên xe có R.C.K. (SN 2010) và K.N. (SN 2012, cùng trú tại làng Đê, xã Bàu Cạn) đã va chạm với xe máy 81B3-228.xx trên xe có S.T. (SN 2011) và R.M.T. (SN 2008, cùng trú tại làng Bàng, xã Bàu Cạn). Cả 2 phương tiện đều chưa rõ người điều khiển.

2 xe máy bị hư hỏng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Duy Hải

Vụ tai nạn khiến K. và R.M.T. tử vong, S.T. và N. đang được cấp cứu tại cơ sở y tế. 2 phương tiện bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường thẳng, vắng người qua lại. Cả 4 người đi trên 2 xe đều chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy.