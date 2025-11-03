Gia Lai: Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, tự gây tai nạn khiến 1 người tử vong

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong xảy ra ngày 2-11 tại phường Hoài Nhơn là do người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, không chú ý quan sát.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 2-11, tại đường Võ Nguyên Giáp (thuộc khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn), mô tô mang BKS 77AB-117.62 do Trịnh Hoàng N. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển theo hướng Nam-Bắc, chở phía sau Huỳnh Ngọc D. (SN 2010, trú tại phường Hoài Nhơn) và Trần Lê Quốc N. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn Đông).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Khi đến đoạn đường trên, Trịnh Hoàng N. tự tông vào trụ mái hiên của 1 nhà dân trên đường Võ Nguyên Giáp.

Hậu quả, Trịnh Hoàng N. tử vong tại chỗ, Huỳnh Ngọc D. và Trần Lê Quốc N. bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Qua xác minh, N. điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không chú ý quan sát; cả 3 người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Cơ quan Công an khuyến cáo, để tránh những vụ tai nạn giao thông làm chết người tương tự, các phụ huynh cần có biện pháp quản lý con em. Việc giao xe máy cho người 14-16 tuổi tham gia giao thông và không đội mũ bảo hiểm là hành vi nguy hiểm, vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người điều khiển mà còn gây tai nạn cho những người tham gia giao thông khác; người giao xe cũng sẽ vi phạm pháp luật.