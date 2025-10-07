Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tai nạn giao thông liên hoàn làm 6 người bị thương

HẰNG NGA
(GLO)- Lúc 12 giờ 30 ngày 7-10, tại nút giao giữa quốc lộ 1A với đường kết nối Đông Tây (ĐT 638) thuộc địa bàn thôn Diêm Tiêu (xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 6 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách loại 16 chỗ BKS 77F-001.xx do tài xế Nguyễn Anh T. (SN 1988, trú xã Ân Hảo) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam đã tông vào xe tải loại 2,5 tấn BKS 77C-237.xx do ông Mai Văn S. (SN 1988, trú xã Phù Mỹ) điều khiển đi hướng Đông-Tây.

hhien-truong-vu-tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N

Sau khi tông xe tải, ô tô khách tiếp tục lao tới đâm vào lan can thép ở phía Tây đường khiến phần đầu xe hư hỏng nặng. Bị tông mạnh, xe tải văng ra và lật trúng mô tô BKS 29-010xx do ông Phạm Văn L. (SN 1968, trú xã Phù Mỹ Tây) điều khiển đi theo hướng Nam-Bắc.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 4 người đi trên xe khách, tài xế xe tải và người đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu; 2 ô tô hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Phù Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

