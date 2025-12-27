Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lực lượng Công an trong phòng - chống, khắc phục thiên tai

Tham gia chương trình có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an các tỉnh thành, các cơ quan báo chí Trung ương và 9 địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo thông tin tại chương trình, năm 2025 tình hình thiên tai, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở diễn ra khốc liệt, mang yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử với 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào miền Trung. Tính đến ngày 26-11, thiên tai trên cả nước đã làm 439 người chết, 29 người mất tích; 728 người bị thương, 3.906 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi…

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an hết sức quyết liệt, chủ động trong công tác triển khai ứng phó thiên tai; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ đề ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương; trở thành điểm tựa vững chắc, được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.

Trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do các đợt thiên tai vừa qua, lực lượng Công an được giao chủ trì xây dựng mới 429 căn nhà, trong đó tại Đắk Lắk 200 căn, Gia Lai 87 căn.

Công an các địa phương đã chủ động khởi công, phân công lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Đến ngày 25-12, đã có 19/429 căn hoàn thành, vượt tiến độ 200%. Trong tuần qua, một số công trình tại Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Hà Tĩnh đã thi công đạt khối lượng 70-80%. Toàn bộ các công trình đảm bảo hoàn thành trước ngày 15-1-2026 và phấn đấu vượt tiến độ, bàn giao sớm tại một số địa bàn.

Lực lượng Công an tại 9 tỉnh miền Trung đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mỗi cán bộ chiến sĩ quyên góp 1 ngày lương, đồng thời huy động các nguồn xã hội để cùng san sẻ với bà con ảnh hưởng mưa lũ. Tính đến ngày 24-12, Văn phòng Bộ Công an đã tiếp nhận gần 90 tỷ đồng ủng hộ của Công an các đơn vị, địa phương.

Những nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác ứng phó, khắc phục thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội đã được báo chí ghi nhận, thông tin kịp thời với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống, khắc phục hậu quả thiên tai và kịp thời đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch nhằm gây hoang mang, chia rẽ trong nhân dân.

Riêng với "Chiến dịch Quang Trung", trong 2 tuần gần đây đã có hàng trăm tin, bài tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương; nhiều tin, bài có sức lan tỏa lớn, trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội.

Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin tình hình thực hiện Chiến dịch Quang Trung của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trình bày tại chương trình, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Trong cơn bão số 13 và trận lụt lịch sử xảy ra trong tháng 11-2025, Công an tỉnh đã triển khai 18 trung đội xung kích với 837 cán bộ, chiến sĩ; huy động hơn 44.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và 70.800 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia ứng phó. Qua đó, đã hỗ trợ di dời hơn 25.000 hộ dân, cứu nạn, cứu hộ 6.330 người.

Trong "Chiến dịch Quang Trung", các đơn vị đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 106 tổ công tác do lãnh đạo các phòng nghiệp vụ làm Tổ trưởng, trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà. Đến nay, 87/87 căn nhà đã được khởi công, 7 căn đã hoàn thành, tiến độ chung đạt gần 65%.

Quá trình triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ nhân dân của Công an tỉnh Gia Lai được tuyên truyền kịp thời, chân thực, sinh động, tạo dấu ấn truyền thông rõ nét về tinh thần “lúc dân cần, lúc khó khăn, có Công an”, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.

Tại chương trình, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trên các mặt công tác cung cấp thông tin báo chí, công tác thông tin tuyên truyền theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân, công tác phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm kịp thời chia sẻ, đăng tải thông tin, phản ánh nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an trên lĩnh vực phòng thủ dân sự, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và cao điểm "Chiến dịch Quang Trung".

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với lực lượng Công an thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Chơn

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Công an các địa phương trong công tác phòng - chống, khắc phục thiên tai và "Chiến dịch Quang Trung". Đồng thời, ghi nhận sự đồng hành, gắn bó, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền thời gian qua.

“Sự cống hiến của cán bộ chiến sĩ đã được phóng viên lưu lại, tường thuật bằng những bản tin, bức ảnh, clip, qua đó lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Thời gian tới, ngành Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về lực lượng” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ.