Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAN ĐỨC DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Tham gia cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình thiệt hại do thảm họa lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai được cập nhật đến 20 giờ ngày 20-11.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; gây thiệt hại rất lớn về người (3 người chết), nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình lũ lụt của địa phương và đề xuất với Trung ương ủng hộ kinh phí cho địa phương. Ảnh: Man Đức Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình lũ lụt và đề xuất Trung ương có phương án hỗ trợ địa phương. Ảnh: Man Đức Dũng

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ổn định cuộc sống, mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng (thời gian hỗ trợ 3 tháng).

Tỉnh sẽ hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng, dự kiến hỗ trợ khoảng 5.000 hộ để bà con yên tâm.

Tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng để có kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời nếu có sự cố lớn xảy ra.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn
Ảnh chụp màn hình

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai; gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

Thủ tướng biểu dương các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk đã chủ động ứng phó, di dời hơn 19.000 hộ dân với trên 60.000 người khỏi khu vực nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại.

Quang cảnh cuộc họp tại UBND tỉnh Gia Lai.
Quang cảnh cuộc họp tại UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Man Đức Dũng

Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa các lực lượng lo hậu sự cho người chết, cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô, sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế. Cùng với đó, lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động mọi lực lượng cho việc này.

Đồng thời, dành nguồn lực khôi phục hoạt động trường lớp, bệnh viện; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút; khẩn trương khôi phục điện, viễn thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại. Song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần "tương thân, tương ái" của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cần bao nhiêu đáp ứng ngay. Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp gạo và thống nhất hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa mỗi tỉnh 200 tỷ đồng; Đắk Lắk và Gia Lai mỗi tỉnh 150 tỷ đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là tập trung cứu người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, phát huy tinh thần “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, “ở đâu dân cần, dân khó có chúng ta”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Có thể bạn quan tâm

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Thời sự

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Thời sự

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

Ẩn họa từ các ngầm tràn mùa mưa lũ.

Gia Lai: Ẩn họa từ các ngầm tràn mùa mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Mưa lớn kéo dài những ngày qua ở các xã phía Tây Gia Lai làm nước sông, suối dâng cao khiến nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm và gây chia cắt cục bộ. Chính quyền các xã đã triển khai cảnh báo, túc trực 24/24 giờ và đề xuất nâng cấp hạ tầng để bảo đảm an toàn lâu dài.

null