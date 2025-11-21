Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Tham gia cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình thiệt hại do thảm họa lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai được cập nhật đến 20 giờ ngày 20-11.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; gây thiệt hại rất lớn về người (3 người chết), nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình lũ lụt và đề xuất Trung ương có phương án hỗ trợ địa phương. Ảnh: Man Đức Dũng

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ổn định cuộc sống, mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng (thời gian hỗ trợ 3 tháng).

Tỉnh sẽ hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng, dự kiến hỗ trợ khoảng 5.000 hộ để bà con yên tâm.

Tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng để có kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời nếu có sự cố lớn xảy ra.

Ảnh chụp màn hình

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai; gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

Thủ tướng biểu dương các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk đã chủ động ứng phó, di dời hơn 19.000 hộ dân với trên 60.000 người khỏi khu vực nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại.

Quang cảnh cuộc họp tại UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Man Đức Dũng

Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa các lực lượng lo hậu sự cho người chết, cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô, sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế. Cùng với đó, lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động mọi lực lượng cho việc này.

Đồng thời, dành nguồn lực khôi phục hoạt động trường lớp, bệnh viện; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút; khẩn trương khôi phục điện, viễn thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại. Song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần "tương thân, tương ái" của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cần bao nhiêu đáp ứng ngay. Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp gạo và thống nhất hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa mỗi tỉnh 200 tỷ đồng; Đắk Lắk và Gia Lai mỗi tỉnh 150 tỷ đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là tập trung cứu người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, phát huy tinh thần “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, “ở đâu dân cần, dân khó có chúng ta”.