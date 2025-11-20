Gia Lai chủ động ứng phó với mưa lũ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục thiệt hại

(GLO)- Chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ vào trưa 20-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh Gia Lai sẽ huy động cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục thiệt hại.

Từ ngày 16-11 đến ngày 19-11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa rất lớn kéo dài; đặc biệt ở Vân Canh với lượng mưa 897 mm (ngày 19-11 mưa 500 mm), ở Quy Nhơn với lượng mưa 879 mm (ngày 19-11 mưa 447 mm).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Hồng Phúc

Mưa với cường suất lớn khiến mực nước lũ lên rất nhanh, gây ngập lụt sâu và diện rộng trên lưu vực các sông Hà Thanh, Kôn, Ba; riêng mực nước sông Hà Thanh cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 23 cm.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó...

Đợt thiên tai gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hồng Phúc

Để ứng phó với mưa lũ, UBND tỉnh đã liên tiếp ban hành nhiều công điện về việc khẩn cấp thực hiện ứng phó khẩn cấp với mưa đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Xác định tính mạng của nhân dân là trên hết, từ khuya 18 đến hết ngày 19-11 khi nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó ngập lụt và yêu cầu các lực lượng bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, chia cắt để di dời, sơ tán.

Công an tỉnh đã huy động 11 trung đội bố trí tại địa bàn Đông Gia Lai và 1 trung đội bố trí tại địa bàn Tây Gia Lai với số lượng hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động khoảng 3.615 lượt cán bộ, chiến sĩ cấp xã, 5.014 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và 380 đồng chí dân phòng cùng 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô tô, 4.000 áo phao, tăng cường thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, lực lượng Công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 lượt người đến nơi trú tránh an toàn; cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng 1.617 chiến sĩ, đã di dời, sơ tán nhân dân 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Bộ đội chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: H.P

Đồng thời, cũng có khoảng 60 xe lội nước, bo bo, thuyền thúng của các đơn vị lữ hành du lịch và các đội nhóm cứu hộ cứu nạn ở phường Quy Nhơn Đông và các tỉnh thành đến hỗ trợ sơ tán dân. Ngoài ra, tỉnh cũng nhờ các lực lượng quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tham gia hỗ trợ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trong đợt lũ lịch sử vừa qua, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai việc khẩn cấp thực hiện ứng phó khẩn cấp và đang huy động các cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hồng Phúc

Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn của người dân bị mất mát tài sản, hoa màu sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.

Tỉnh cũng đã có chủ trương hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ mỗi hộ 2 triệu/hộ và sẽ hỗ trợ trong 3 tháng. Ước tính có khoảng 5.000 hộ trong diện này.

Đối với các gia đình bị sập nhà, nhà tốc mái do lũ thì chính sách hỗ trợ sẽ thực hiện như hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13.

“Theo dự báo mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra, tỉnh đã tiếp tục phát hành công điện yêu cầu các địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân không được chủ quan, có tinh thần chuẩn bị nếu mưa lũ tiếp tục. Đối với các vùng trũng, thấp, nước vẫn còn cao thì tuyệt đối không được để người dân đã được sơ tán quay về. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc này”-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

UBND tỉnh cũng yêu các địa phương, đơn vị tổ chức, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Ngay khi nước rút, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống; ưu tiên thực hiện tại các trường học, cơ sở y tế. Ngoài ra, các sở, ngành của tỉnh sẽ rà soát các thiệt hại thiết yếu nhất là về hạ tầng giao thông, hồ chứa, thủy lợi đảm bảo khôi phục nhanh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong những ngày mưa lũ căng thẳng vừa qua. Ông ghi nhận tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, sự dấn thân không quản hiểm nguy của đội ngũ phóng viên, biên tập viên để kịp thời phản ánh tình hình, lan tỏa thông tin chính xác, giúp người dân chủ động ứng phó và tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh Gia Lai luôn trân quý sự hỗ trợ quý báu này và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo chí trong chặng đường phục hồi sau thiên tai.