Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-12, tại phường Pleiku, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus về kế hoạch hợp tác, mở rộng đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025-2030.

Tham dự buổi làm việc có ông Johan Van Den Ban-Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Việt Nam và châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

dong-chi-pham-anh-tuan-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-chu-tri-buoi-lam-viec.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi làm việc, đại diện 2 tập đoàn đã trình bày định hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai, bao gồm vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến xuất khẩu.

De Heus và Hùng Nhơn xác định Gia Lai là địa bàn trọng tâm trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu an toàn dịch bệnh và triển khai mô hình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Liên doanh De Heus-Hùng Nhơn đang triển khai Dự án Trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại xã Ia Le, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, áp dụng công nghệ châu Âu.

Dự án khởi công từ tháng 5-2024, đã đưa vào vận hành giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý I-2026. Khi đi vào vận hành ổn định, dự án có thể cung cấp khoảng 24.000 con giống chất lượng cao mỗi năm.

Bên cạnh đó, Nhà máy thức ăn chăn nuôi De Heus tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (Gia Lai) với công suất 150.000-200.000 tấn/năm, hoạt động từ năm 2015 cũng sẽ được mở rộng quy mô.

ong-vu-manh-hung-chu-tich-tap-doan-hung-nhon-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi làm việc, đại diện 2 tập đoàn đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét triển khai các cơ chế hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo kế hoạch, 2 tập đoàn sẽ mở rộng quy mô dự án tại Gia Lai với giá trị đầu tư lên 2.800 tỷ đồng, trở thành dự án nông nghiệp có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Tây Nguyên, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông.

anh-1-quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã quan tâm đầu tư tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về đất đai, khí hậu, vùng nguyên liệu rộng, phù hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi quy mô lớn. Đây là lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận định hướng của 2 tập đoàn và khẳng định tỉnh hoàn toàn ủng hộ các dự án ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi khép kín. Đồng thời, đề nghị 2 tập đoàn nghiên cứu triển khai các dự án quy mô lớn tại những khu vực có điều kiện thuận lợi, có quỹ đất rộng, phù hợp với định hướng phát triển vùng chăn nuôi tập trung của tỉnh.

Nhấn mạnh tính bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các dự án khi triển khai phải gắn kết chặt chẽ với người dân địa phương, phát huy mô hình liên kết-hợp tác, bởi vùng nguyên liệu của tỉnh còn mang tính manh mún.

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, gắn với vùng nguyên liệu, đáp ứng thị trường xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ giải quyết nhanh, hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính. Khi doanh nghiệp có đề án rõ ràng, khảo sát đầy đủ, tỉnh sẽ đồng hành triển khai.

anh-2-tap-doan-de-heus-va-tap-doan-hung-nhon-trao-500-trieu-dong-cho-ubnd-tinh-gia-lai-gop-phan-ho-tro-nguoi-dan-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-do-bao-lu.jpg
Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn trao 500 triệu đồng cho UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ. Ảnh: Bá Bính

Nhân dịp này, đại diện Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã trao 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

