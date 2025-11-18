Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho THACO AGRI

(GLO)- Tại buổi làm việc với Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) vào sáng 18-11 về Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Púch (xã Ia Púch), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc cho Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải tháo gỡ vướng mắc cho THACO AGRI. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi làm việc, ông Trần Bảo Sơn-Phó Tổng Giám đốc THACO kiêm Tổng Giám đốc THACO AGRI đã nêu một số kiến nghị với UBND tỉnh.

Cụ thể, đối với 3 dự án tại các xã Ia Púch, Pờ Tó và Ia Le của Công ty thuộc chương trình đánh giá xử lý diện tích cao su chết, kém phát triển, Công ty kiến nghị UBND tỉnh sớm báo cáo, đề xuất Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét cho phép áp dụng cơ chế đặc thù.

Đoàn công tác của tỉnh và đại diện THACO AGRI đã cùng tìm cách tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đó, miễn nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển diện tích cao su chết, kém phát triển sang thực hiện các dự án nông nghiệp khác.

Sau khi Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến chính thức về vấn đề trên, Công ty đề nghị UBND xã Ia Púch triển khai thủ tục thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Trung Nguyên và thực hiện cho thuê đất đối với diện tích thuộc Dự án của Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi bò Trung Nguyên tại xã Ia Púch.

Ông Trần Bảo Sơn (đứng)-Tổng Giám đốc THACO AGRI nêu nhiều kiến nghị với tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Sơn cũng kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan hỗ trợ Công ty trong quá trình làm thủ tục điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông liên xã Ia Púch.

Công ty cam kết tổ chức khảo sát, lập phương án và đầu tư tuyến đường mới theo hình thức BT. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đồng thời khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp tại khu vực tuyến đi qua.

Công ty cũng kiến nghị các cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ ranh giới và diện tích đất người dân đang lấn chiếm, canh tác rải rác trong phạm vi đất đã cho Công ty thuê.

Đồng thời, nghiên cứu hoán đổi các vị trí đất manh mún, không liền vùng liền thửa để Công ty có quỹ đất tập trung, đảm bảo điều kiện quy hoạch và triển khai dự án chăn nuôi quy mô 1.199 ha theo tiêu chuẩn an toàn sinh học. Phần diện tích sau hoán đổi bàn giao cho địa phương để bố trí cho người dân canh tác, bảo đảm sinh kế ổn định.

Đồng thời, Công ty cũng đề nghị UBND tỉnh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch xem xét giao hoặc cho Công ty thuê diện tích 236 ha đất rừng sản xuất nằm xen kẽ trong dự án, cùng với khoảng 281 ha đất ven suối Ia Drang, để quản lý và trồng cây cách ly, bảo đảm yêu cầu an toàn sinh học.

Trước những kiến nghị trên của THACO AGRI, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu lãnh đạo UBND các xã Ia Púch, Pờ Tó, Ia Le cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương tìm cách tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị về việc áp dụng cơ chế đặc thù cho diện tích cao su kém hiệu quả. Tỉnh cam kết sẽ chủ động và tích cực báo cáo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chấp thuận cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Ngay sau khi có ý kiến chính thức của Chính phủ, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phải khẩn trương thực hiện thủ tục liên quan đối với dự án theo đúng quy định.

Đại diện UBND xã Pờ Tó phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Ngọc

Về quy hoạch và hạ tầng, UBND tỉnh cũng hoàn toàn ủng hộ và sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng hỗ trợ tối đa về thủ tục điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông liên xã Ia Púch. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao cam kết của THACO AGRI về việc đầu tư tuyến đường mới theo hình thức BT, đây là hạ tầng quan trọng không chỉ phục vụ dự án mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương.

Bên cạnh đó, để đảm bảo mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng đất lấn chiếm, xâm canh, đồng thời nghiên cứu phương án hoán đổi các vị trí đất manh mún để tạo quỹ đất tập trung, liền vùng liền thửa cho doanh nghiệp.

Tỉnh cũng giao các đơn vị rà soát, xem xét đề xuất của Công ty về việc giao/cho thuê phần diện tích đất rừng sản xuất xen kẽ và đất ven suối để trồng cây cách ly, đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối cho dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình hình thành và triển khai các dự án, bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường sản xuất ổn định cho doanh nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cần tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn”.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng cho biết: Tỉnh đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào THACO AGRI. Đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, dồn lực để đảm bảo tiến độ, thường xuyên có sự trao đổi, tháo gỡ vướng mắc với cơ quan có thẩm quyền. Hy vọng THACO AGRI sẽ đi đầu trong ngành nông nghiệp của Gia Lai cũng như cả nước, kết hợp với vùng Đông Bắc Campuchia tạo thành chuỗi nguyên liệu khép kín, tuần hoàn.