Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với THACO AGRI

(GLO)- Sáng 18-11, tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Puch (xã Ia Puch), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi tham quan dự án và làm việc với Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) chủ trì buổi làm việc của tỉnh với THACO AGRI. Ảnh: Văn Ngọc

Về phía Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) có ông Trần Bá Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn và một số lãnh đạo Tập đoàn, các công ty thành viên.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã làm việc với THACO AGRI. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi làm việc, đại diện THACO AGRI đã trình bày sơ bộ báo cáo đầu tư nông nghiệp và các dự án tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, THACO AGRI là Công ty thành viên của THACO được thành lập vào năm 2019. Công ty đặt ra tầm nhìn “Trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2025”; thực hiện chiến lược “Đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp/ tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ với quy mô lớn mang tính công nghiệp; ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa một cách toàn diện với lộ trình phù hợp” trên diện tích hơn 84.000 ha tại 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào.

Ông Trần Bá Dương (đứng)-Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO trình bày sơ bộ các dự án của Tập đoàn tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Cao su Trung Nguyên-Công ty thành viên của THACO AGRI đang là chủ đầu tư 6 dự án trồng cao su kết hợp tuần hoàn trồng trọt-chăn nuôi-chế biến tại các xã Ia Puch với diện tích hơn 1.900 ha; xã Pờ Tó với hơn 1.100 ha; xã Ia Le với diện tích hơn 658 ha.

Dự án trang trại chăn nuôi bò thịt của THACO AGRI tại xã Ia Puch. Ảnh: Minh Trung

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh, THACO AGRI đã đề xuất các nội dung: Xin điều chỉnh hướng tuyến đường liên xã băng ngang dự án; xin giao/cho thuê diện tích hơn 236 ha đất rừng tự nhiên và đất rừng sản xuất xen cài trong dự án để trồng lại cây lâm nghiệp và bảo vệ, khai thác theo Luật Lâm nghiệp; xin thuê 281 đất hành làng suối và đất nông nghiệp xen cài trong dự án và Công ty đã thỏa thuận đền bù và giải phóng mặt bằng xong.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo THACO AGRI về các dự án đầu tư, pháp lý dự án và phản hồi về các đề xuất của Công ty.