Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty Ca cao Trọng Đức và Tập đoàn Bourbon (Nhật Bản)

(GLO)-Chiều 12-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức và Tập đoàn Bourbon (Nhật Bản) về định hướng phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm ca cao trên địa bàn.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Pờ Tó.

Phía lãnh đạo doanh nghiệp có các ông: Minoru Kikkawa - Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Bourbon (Nhật Bản); Đặng Tường Khanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ca Cao Trọng Đức (Công ty Trọng Đức).

quang-canh-buoi-lam-viec-quang-tan.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Bourbon và Công ty Trọng Đức cho biết qua tìm hiểu thị trường, chất lượng vùng nguyên liệu ca cao tại Việt Nam, 2 doanh nghiệp đã thống nhất hợp tác trong phát triển vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm ca cao ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Qua triển khai thí điểm vùng nguyên liệu 30 ha tại xã Pờ Tó vào năm 2021, hạt ca cao cho chất lượng tốt hơn những địa bàn khác.

Tập đoàn Bourbon và Công ty Trọng Đức mong muốn tỉnh Gia Lai quan tâm, tạo điều kiện để 2 doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu ca cao tại xã Pờ Tó trong 7 năm tới với diện tích khoảng 200 ha.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp lãnh đạo Tập đoàn Bourbon và Công ty Trọng Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Gia Lai đồng tình với việc phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu ca cao trên địa bàn để cung cấp cho các doanh nghiệp. Song, cũng đề nghị các doanh nghiệp phải có cam kết bao tiêu sản phẩm lâu dài cho nông dân.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-va-lanh-dao-so-nganh-cua-tinh-xa-po-to-chung-kien-le-ky-ket-hop-tac-giua-2-doanh-nghiep-quang-tan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, xã Pờ Tó chứng kiến lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hướng dẫn người nông dân cách trồng, chăm sóc đảm bảo năng suất, chất lượng gắn với mã số vùng trồng để xây dựng vùng nguyên liệu ca cao của Gia Lai có thương hiệu trên thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng nêu rõ: Điều kiện tiên quyết là phải chế biến sâu các sản phẩm ca cao, tỉnh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm ca cao xuất khẩu. Tại khu vực phát triển vùng nguyên liệu ca cao có đông người dân tộc thiểu số, nên khi thực hiện dự án các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tang-hoa-va-qua-luu-niem-cho-lanh-dao-2-doanh-nghiep-anh-quang-tan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa và quà lưu niệm cho lãnh đạo 2 doanh nghiệp. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, xã Pờ Tó đã chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác liên kết vùng trồng ca cao xuất khẩu giữa Công ty Trọng Đức và Tập đoàn Bourbon; 2 doanh nghiệp cũng đã ký kết Bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển vùng nguyên liệu ca cao và tiêu thụ sản phẩm ca cao tại xã Pờ Tó.

