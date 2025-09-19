Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đoàn kết, thống nhất hành động để đạt tăng trưởng hai con số

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Duy Quý -nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, sau hợp nhất 2 tỉnh, Gia Lai hiện có diện tích rộng thứ 2 cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người. Sự kết hợp giữa lợi thế “rừng vàng, biển bạc” mang lại cho Gia Lai tiềm lực phát triển lớn, không gian mở rộng, cơ hội đột phá mạnh mẽ nếu biết “đánh thức” và khai thác hết.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

﻿Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo dự thảo nghị quyết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 10 - 10,5%/năm. Ông Quý khẳng định, mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH.

“5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá đã định hình rõ hướng đi của tỉnh trong 5 năm tới. Nhưng, quan trọng nhất là sự đồng thuận trong toàn hệ thống. Nếu làm được, Gia Lai chắc chắn sẽ bứt phá, đưa kinh tế tăng trưởng hai con số”- ông Quý nhấn mạnh.

Cùng với đó, Gia Lai cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Khi môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được thông thoáng, rào cản được tháo gỡ, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung.

Hoạt động nuôi cấy mô để phát triển các giống cây dược liệu quý hiếm tại Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Quý cũng đánh giá cao tinh thần làm việc “hết việc chứ không hết giờ” của lãnh đạo tỉnh kể từ sau ngày hợp nhất 1-7-2025.

Việc rà soát tổng thể tình hình KT-XH của tỉnh, xác định đúng điểm nghẽn và kịp thời ban hành những quyết sách, động thái điều chỉnh nhanh chóng, phù hợp đã tạo sự đồng thuận cao trong người dân và doanh nghiệp.

“Tinh thần này cần tiếp tục được lan tỏa trong nhiệm kỳ mới để Gia Lai phát triển xứng tầm”- ông bày tỏ.

Đột phá từ công tác cán bộ

Nhấn mạnh yếu tố con người, ông Nguyễn Xuân Ánh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đề nghị bổ sung một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 vào dự thảo Báo cáo chính trị, đó là đột phá về công tác tổ chức cán bộ.

Theo ông, muốn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, cần tiếp tục sắp xếp hoàn thiện, kiện toàn, gắn với tinh giản biên chế. Hệ thống chính trị phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

“Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới mục tiêu sát dân, gần dân hơn, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm sẽ tạo ra sự thông suốt trong chỉ đạo và điều hành phát triển KT-XH”- ông Ánh khẳng định.

Cũng đặt sự quan tâm đến công tác cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Danh - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Gia Lai nên đẩy mạnh tuyển chọn cán bộ theo vị trí việc làm, đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả công việc, sớm áp dụng chỉ tiêu “KPI”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện thứ hạng trong các bộ chỉ số như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)… nhằm nâng cao niềm tin của người dân và DN.