Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

Đoàn kết, thống nhất hành động để đạt tăng trưởng hai con số
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Duy Quý -nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, sau hợp nhất 2 tỉnh, Gia Lai hiện có diện tích rộng thứ 2 cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người. Sự kết hợp giữa lợi thế “rừng vàng, biển bạc” mang lại cho Gia Lai tiềm lực phát triển lớn, không gian mở rộng, cơ hội đột phá mạnh mẽ nếu biết “đánh thức” và khai thác hết.
Theo dự thảo nghị quyết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 10 - 10,5%/năm. Ông Quý khẳng định, mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH.
“5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá đã định hình rõ hướng đi của tỉnh trong 5 năm tới. Nhưng, quan trọng nhất là sự đồng thuận trong toàn hệ thống. Nếu làm được, Gia Lai chắc chắn sẽ bứt phá, đưa kinh tế tăng trưởng hai con số”- ông Quý nhấn mạnh.
Cùng với đó, Gia Lai cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Khi môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được thông thoáng, rào cản được tháo gỡ, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung.
Ông Quý cũng đánh giá cao tinh thần làm việc “hết việc chứ không hết giờ” của lãnh đạo tỉnh kể từ sau ngày hợp nhất 1-7-2025.
Việc rà soát tổng thể tình hình KT-XH của tỉnh, xác định đúng điểm nghẽn và kịp thời ban hành những quyết sách, động thái điều chỉnh nhanh chóng, phù hợp đã tạo sự đồng thuận cao trong người dân và doanh nghiệp.
“Tinh thần này cần tiếp tục được lan tỏa trong nhiệm kỳ mới để Gia Lai phát triển xứng tầm”- ông bày tỏ.
Đột phá từ công tác cán bộ
Nhấn mạnh yếu tố con người, ông Nguyễn Xuân Ánh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đề nghị bổ sung một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 vào dự thảo Báo cáo chính trị, đó là đột phá về công tác tổ chức cán bộ.
Theo ông, muốn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, cần tiếp tục sắp xếp hoàn thiện, kiện toàn, gắn với tinh giản biên chế. Hệ thống chính trị phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
“Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới mục tiêu sát dân, gần dân hơn, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm sẽ tạo ra sự thông suốt trong chỉ đạo và điều hành phát triển KT-XH”- ông Ánh khẳng định.
Cũng đặt sự quan tâm đến công tác cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Danh - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Gia Lai nên đẩy mạnh tuyển chọn cán bộ theo vị trí việc làm, đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả công việc, sớm áp dụng chỉ tiêu “KPI”.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện thứ hạng trong các bộ chỉ số như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)… nhằm nâng cao niềm tin của người dân và DN.
▪ Phát triển kinh tế bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ
Với bối cảnh mới, yêu cầu tăng trưởng cao, PGS.TS. Nguyễn Danh đề xuất Gia Lai cần phát triển kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, thông minh, bền vững trên nền tảng ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi, trụ cột dẫn dắt.
Một nhiệm vụ rất quan trọng là cần xúc tiến nhanh, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung tỉnh Gia Lai, trong đó chú trọng giai đoạn 2025 - 2035 để tái cấu trúc không gian phát triển.
Trên cơ sở quy hoạch, hình thành các vùng phát triển cho các lĩnh vực: Nông nghiệp; công nghiệp; thương mại, dịch vụ - du lịch; đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị; phân bố dân cư và đầu tư hạ tầng khoa học.
▪ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả tăng trưởng
Liên quan đến chỉ tiêu phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2025 - 2030, TS Võ Ngọc Anh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định đề xuất nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) từ 50% hiện nay lên 55% trong giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt 40% GRDP (so với 32,2% hiện nay).
Theo ông, động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào 3 yếu tố, gồm: Vốn đầu tư, năng suất lao động và TFP. Muốn bứt phá, Gia Lai cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động. Đây là chìa khóa chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
▪ Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
Đồng thuận cao với định hướng, giải pháp phát triển công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Xuân Ánh đề nghị tỉnh đặc biệt lưu ý phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
“Nếu phát triển ồ ạt mà bỏ quên môi trường, hậu quả sẽ lâu dài và khó khắc phục. Tỉnh Gia Lai phải kiên quyết chọn mô hình tăng trưởng bền vững”- ông Ánh nhấn mạnh.