Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

MAI HOÀNG
MINH QUÂN
(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đoàn kết, thống nhất hành động để đạt tăng trưởng hai con số

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Duy Quý -nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, sau hợp nhất 2 tỉnh, Gia Lai hiện có diện tích rộng thứ 2 cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người. Sự kết hợp giữa lợi thế “rừng vàng, biển bạc” mang lại cho Gia Lai tiềm lực phát triển lớn, không gian mở rộng, cơ hội đột phá mạnh mẽ nếu biết “đánh thức” và khai thác hết.

khai-thac-tiem-nang.jpg
Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).
﻿Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo dự thảo nghị quyết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 10 - 10,5%/năm. Ông Quý khẳng định, mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH.

“5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá đã định hình rõ hướng đi của tỉnh trong 5 năm tới. Nhưng, quan trọng nhất là sự đồng thuận trong toàn hệ thống. Nếu làm được, Gia Lai chắc chắn sẽ bứt phá, đưa kinh tế tăng trưởng hai con số”- ông Quý nhấn mạnh.

Cùng với đó, Gia Lai cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Khi môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được thông thoáng, rào cản được tháo gỡ, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung.

trien-khai-nghi-quyet.jpg
Hoạt động nuôi cấy mô để phát triển các giống cây dược liệu quý hiếm tại Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Quý cũng đánh giá cao tinh thần làm việc “hết việc chứ không hết giờ” của lãnh đạo tỉnh kể từ sau ngày hợp nhất 1-7-2025.

Việc rà soát tổng thể tình hình KT-XH của tỉnh, xác định đúng điểm nghẽn và kịp thời ban hành những quyết sách, động thái điều chỉnh nhanh chóng, phù hợp đã tạo sự đồng thuận cao trong người dân và doanh nghiệp.

“Tinh thần này cần tiếp tục được lan tỏa trong nhiệm kỳ mới để Gia Lai phát triển xứng tầm”- ông bày tỏ.

Đột phá từ công tác cán bộ

Nhấn mạnh yếu tố con người, ông Nguyễn Xuân Ánh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đề nghị bổ sung một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 vào dự thảo Báo cáo chính trị, đó là đột phá về công tác tổ chức cán bộ.

Theo ông, muốn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, cần tiếp tục sắp xếp hoàn thiện, kiện toàn, gắn với tinh giản biên chế. Hệ thống chính trị phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

“Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới mục tiêu sát dân, gần dân hơn, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm sẽ tạo ra sự thông suốt trong chỉ đạo và điều hành phát triển KT-XH”- ông Ánh khẳng định.

Cũng đặt sự quan tâm đến công tác cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Danh - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Gia Lai nên đẩy mạnh tuyển chọn cán bộ theo vị trí việc làm, đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả công việc, sớm áp dụng chỉ tiêu “KPI”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện thứ hạng trong các bộ chỉ số như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)… nhằm nâng cao niềm tin của người dân và DN.

Phát triển kinh tế bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ

Với bối cảnh mới, yêu cầu tăng trưởng cao, PGS.TS. Nguyễn Danh đề xuất Gia Lai cần phát triển kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, thông minh, bền vững trên nền tảng ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi, trụ cột dẫn dắt.

Một nhiệm vụ rất quan trọng là cần xúc tiến nhanh, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung tỉnh Gia Lai, trong đó chú trọng giai đoạn 2025 - 2035 để tái cấu trúc không gian phát triển.

Trên cơ sở quy hoạch, hình thành các vùng phát triển cho các lĩnh vực: Nông nghiệp; công nghiệp; thương mại, dịch vụ - du lịch; đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị; phân bố dân cư và đầu tư hạ tầng khoa học.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả tăng trưởng

Liên quan đến chỉ tiêu phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2025 - 2030, TS Võ Ngọc Anh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định đề xuất nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) từ 50% hiện nay lên 55% trong giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt 40% GRDP (so với 32,2% hiện nay).

Theo ông, động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào 3 yếu tố, gồm: Vốn đầu tư, năng suất lao động và TFP. Muốn bứt phá, Gia Lai cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động. Đây là chìa khóa chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Đồng thuận cao với định hướng, giải pháp phát triển công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Xuân Ánh đề nghị tỉnh đặc biệt lưu ý phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

“Nếu phát triển ồ ạt mà bỏ quên môi trường, hậu quả sẽ lâu dài và khó khắc phục. Tỉnh Gia Lai phải kiên quyết chọn mô hình tăng trưởng bền vững”- ông Ánh nhấn mạnh.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 23-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đưa Phù Mỹ Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá để đưa địa phương phát triển bền vững, gồm: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhằm triển khai Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mở địa chỉ email tiếp nhận ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 22-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21 và 22-8, Đảng bộ xã Ia Ly tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn cho xã sau khi sáp nhập thị trấn Ia Ly, xã Ia Kreng và xã Ia Mơ Nông. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

