Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Trách nhiệm, dân chủ

Việc lấy ý kiến ĐVTN vào dự thảo báo cáo chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề với không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm của tuổi trẻ.

Qua đó, ĐVTN không chỉ góp ý vào các nội dung liên quan trực tiếp đến mình mà còn đề xuất những vấn đề thiết thực, gắn với sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần có số liệu chi tiết, rõ ràng hơn, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số ở giáo dục, y tế, nông nghiệp và cải cách thủ tục hành chính, bởi đây là những lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, cần có phần so sánh giữa mục tiêu và kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt để thuận tiện cho việc đánh giá, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, nhiều ĐVTN kiến nghị cụ thể hóa các giải pháp đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, ưu tiên các ngành du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - khẳng định: Các hội nghị góp ý là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ nói lên tâm tư, nguyện vọng, thể hiện trách nhiệm đối với sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội trực thuộc chủ động triển khai tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai với Đại hội Đảng”, qua đó tập hợp ý kiến rộng rãi, đa chiều.

Những đóng góp tâm huyết

Trong bối cảnh hội nhập, thanh niên có nhiều cơ hội học hỏi, song cũng chịu tác động mạnh từ những trào lưu, tư tưởng phức tạp trên không gian mạng.

Đáng lo ngại, các thế lực thù địch lợi dụng internet để tác động đến niềm tin, lý tưởng của giới trẻ. Do vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN cần tập trung vào việc củng cố bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Th.S Nguyễn Công Chánh - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh), thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh - nêu quan điểm: Ở mục 1.1.1 (thuộc phần VI về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu) của dự thảo báo cáo chính trị, nên bổ sung nội dung về tăng cường đối thoại, tạo diễn đàn để ĐVTN bày tỏ chính kiến, khát vọng, để kịp thời định hướng.

Mặt khác, cần phát triển các nền tảng học tập chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu của thời đại số; chú trọng giáo dục ý thức công dân số, kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội; bồi dưỡng truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc và văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ. Nhiều cán bộ đoàn cơ sở đề nghị quan tâm đến vấn đề việc làm, khởi nghiệp.

Chị Phan Thị Yến - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc - chia sẻ: Hiện xã có 1.200 ĐVTN, trong đó khoảng 30% có nhu cầu được đào tạo nghề nhằm tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp. Xã có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, cảnh quan sinh thái; đồng thời, nông nghiệp cũng đang chuyển dịch theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, thanh niên địa phương lại thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và chưa nắm bắt kịp xu thế của thị trường lao động. Tôi đề nghị tại mục 3.4 (thuộc phần VI về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu) của dự thảo báo cáo chính trị, nội dung về việc làm và giảm nghèo bền vững cần cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp đào tạo nghề, gắn chặt với nhu cầu thị trường, đặc biệt ở lĩnh vực du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Nhờ được tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng CSXH, anh Võ Văn Thương (xã Đak Pơ) đã đầu tư để phát triển mô hình trồng cây ăn trái. Ảnh: M.N

Cùng quan điểm, chị Bùi Thanh Hoa - Bí thư Đoàn xã Đak Pơ - cho rằng, thanh niên có nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, nhưng khi bắt tay triển khai lại gặp rào cản về vốn, kỹ năng quản lý và cơ chế hỗ trợ. Do vậy, dự thảo báo cáo chính trị cần bổ sung giải pháp xây dựng chính sách thiết thực hơn để hỗ trợ khởi nghiệp, phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Chị cũng đề xuất mở rộng các kênh đối thoại chính sách để ĐVTN nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội bày tỏ nguyện vọng và được đồng hành trong quá trình phát triển.