Tỉnh đoàn Gia Lai góp ý các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp

(GLO)- Chiều 14-8, tại phường Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Đoàn Thanh niên cấp xã trong tỉnh. Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước. ﻿Ảnh: Hà Đức Thành

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã phân tích sâu sắc những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mới, sát với thực tiễn. Trong đó, chú trọng đến nội dung thuộc các lĩnh vực: tiếp cận công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên; khuyến học; phát triển nguồn nhân lực trẻ; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, tham gia quá trình phát triển kinh tế-xã hội thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả hội nghị và các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức.

Đồng thời, chủ động tổ chức các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Gia Lai với Đại hội Đảng”; chủ động đăng ký với cấp ủy Đảng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Hà Đức Thành

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Tỉnh đoàn truyền đạt 2 chuyên đề: Hướng dẫn cách sử dụng tài khoản quản trị website tuoitregialai.org.vn và các quy chuẩn xây dựng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động của Đoàn thanh niên; Nhận diện và đấu tranh đối với một số thủ đoạn lợi dụng, lôi kéo sinh viên, học sinh chống phá hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng phát động đợt thi đua đặc biệt, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, xung kích, thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; đóng góp vào thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới đất nước.