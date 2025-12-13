Đoàn UBND tỉnh và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Ya Hội

(GLO) - Ngày 13-12, Đoàn UBND tỉnh và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai cùng các nhà tài trợ phối hợp tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Ya Hội.

Tặng quà cho các gia đình chính sách xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 30 suất quà (gồm 300 nghìn tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà (gồm 500 nghìn tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã; tặng 200 áo ấm, 200 ram vở, 200 chiếc mền cho học sinh tiểu học và THCS với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Tặng vở, áo ấm, chăn cho học sinh xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, các y - bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tiến hành khám mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 học sinh trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được tuyên truyền phòng - chống tai nạn đuối nước và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai khám mắt và phát thuốc miễn phí cho học sinh xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.