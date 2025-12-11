Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Đa dạng các giải pháp đồng hành

Năm 2025, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có 932 tổ vay vốn ủy thác qua kênh Đoàn Thanh niên, giúp 40.110 hộ vay với tổng dư nợ hơn 2.304 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp đã giải ngân 4 dự án; hỗ trợ không hoàn lại 1 dự án từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp, 1 dự án từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn, với tổng số tiền 870 triệu đồng. Đây là nguồn lực ổn định, đóng vai trò “điểm tựa” cho nhiều mô hình kinh tế thanh niên mới.

Chị Phạm Đặng Ái Khương (SN 1993, Giám đốc HTX TM&DV Quy Nhơn Xanh) là 1 trong 4 trường hợp được Ban Quản lý Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp hỗ trợ vay vốn. Chị cũng tham gia nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số do Tỉnh đoàn tổ chức.

Chị Phạm Đặng Ái Khương (phải) là 1 trong 4 trường hợp được hỗ trợ vay vốn từ Ban Quản lý Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp. Ảnh: D.L

Từ những sự hỗ trợ này, chị cùng các thành viên HTX mở cơ sở bày bán các mặt hàng OCOP của tỉnh tại số 02 Trần Thị Kỷ (phường Quy Nhơn Nam), đồng thời số hóa quy trình làm việc từ ghi chép, quản lý hàng hóa đến thanh toán điện tử qua VNPAY. HTX chú trọng xây dựng nội dung quảng bá trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin tóm tắt về nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm thông qua mã QR...

Ngoài hỗ trợ vốn, Tỉnh đoàn Gia Lai còn phối hợp với các đơn vị, sở, ngành tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tư vấn hướng nghiệp. Nổi bật là các phiên giao dịch việc làm, workshop kỹ năng, giúp thanh niên, sinh viên nắm bắt thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và tăng cơ hội có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp.

Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn hợp tác Giáo dục Quốc tế Trí Việt tổ chức Chương trình tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Tỉnh đoàn còn tạo sân chơi thông qua các cuộc thi, trong đó có “Thanh niên Gia Lai với khởi nghiệp sáng tạo” dành cho đoàn viên, sinh viên, doanh nghiệp trẻ.

Không chỉ tìm kiếm ý tưởng mới, cuộc thi còn khuyến khích các dự án đã triển khai tham gia để được tư vấn, kết nối nguồn lực, nâng cao khả năng thương mại hóa...

Đối với thanh niên khu vực nông thôn, miền núi, Tỉnh đoàn đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ sinh kế và tạo điều kiện tham gia các cuộc thi khởi nghiệp.

Đáng chú ý, 2 dự án của Gia Lai đã được chọn vào bán kết Cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025-minh chứng sinh động về tiềm năng của các mô hình kinh tế trẻ tại địa phương.

Các hoạt động hỗ trợ lập nghiệp còn được lồng ghép với 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Thanh niên xã Canh Vinh tham quan mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại địa phương để cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: ĐVCC

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp cận tốt hơn chủ trương, chính sách, nguồn vốn và thông tin để hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế.

Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để đồng hành cùng thanh niên ở từng khu vực, từng lĩnh vực một cách phù hợp, hiệu quả hơn”.

Lan tỏa tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp ở cơ sở

Với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho bản thân và cộng đồng.

Anh Trần Chiến Thắng (SN 1998, xã Tuy Phước Bắc) là chủ của 2 cửa hàng “Xe điện 24h” tại xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Với mong muốn đầu tư, mở rộng quy mô nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, năm 2025, anh mạnh dạn vay 200 triệu đồng từ Quỹ Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp của Tỉnh đoàn, nhập thêm xe điện, đầu tư máy móc sửa chữa…

Anh Thắng sửa chữa xe máy điện tại cửa hàng “Xe điện 24h” ở xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: D.L

Anh Thắng chia sẻ: “Nguồn vốn này rất phù hợp với thanh niên vì thời gian trả kéo dài, lãi suất thấp. Nhờ vậy, tôi có thêm nguồn lực, yên tâm mở rộng kinh doanh và nâng chất lượng dịch vụ. Thu nhập cũng ổn định với mức 15 triệu/tháng/cửa hàng”.

Ngoài hỗ trợ vốn, các cơ sở đoàn còn tích cực kết nối, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp ngay tại quê nhà. Sau 3 năm sang Nhật Bản xuất khẩu lao động trở về nước, anh Đào Tiến Đạt (SN 1997, phường An Nhơn Bắc) muốn mở cơ sở sản xuất nhưng lại thiếu kinh phí.

Nhờ Đoàn thanh niên xã giới thiệu, cuối năm 2023, anh tiếp cận được nguồn vốn từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp. Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi (thuộc Hội LHTN Việt Nam phường) cũng kết nối để anh có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Nhờ vậy, anh mạnh dạn khởi nghiệp với Công ty TNHH Tôn thép Tiến Đạt. Đến năm 2025, Công ty của anh đi vào hoạt động ổn định với mức doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm.

Nhờ tham gia Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi phường An Nhơn Bắc, anh Đạt được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và đạt doanh thu 500 triệu đồng/năm. Ảnh: D.L

“Tham gia Câu lạc bộ, tôi được chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thông tin và đặc biệt là tiếp cận được nguồn vốn phù hợp. Đây là động lực để tôi tự tin khởi nghiệp ngay tại quê hương mình sau khoảng thời gian bôn ba nơi xứ người”-anh Đạt nói.

Tổ chức Đoàn còn khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên dân tộc thiểu số. Anh Kpă Séo (SN 1995, xã Phú Túc)-1 trong 10 thanh niên tiêu biểu, có uy tín, khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025 của tỉnh được Trung ương Đoàn tuyên dương là điển hình.

Anh Séo hiện là Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng. Từ khi thành lập, anh đã tập hợp thanh niên địa phương cùng phát triển kinh tế với các mô hình như trồng cây thuốc lá, nuôi dê sinh sản, trồng lúa đá…

HTX kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào sản xuất nông nghiệp và cung cấp các dịch vụ cho người dân như: thu mua nông sản, chăn nuôi, cung ứng vật tư, phân bón... HTX cũng chủ động liên kết với một số công ty để bảo đảm đầu ra sản phẩm.

Nhờ cách làm này, HTX đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động, đạt doanh thu trung bình hơn 2,2 tỷ đồng/năm; góp phần hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong xã cải thiện thu nhập.

Anh Kpă Séo (giữa) là gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của người trẻ nói chung và đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nói riêng. Ảnh: NVCC

“Mong rằng thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vật tư nông nghiệp; đồng thời, mở thêm các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Những kiến thức này rất cần thiết để người dân ở xã nói chung và thanh niên nói riêng có điều kiện phát triển kinh tế, yên tâm gắn bó, làm ăn ngay tại địa phương”-anh Séo bày tỏ.