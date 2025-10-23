Trường Ðại học Quy Nhơn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên

(GLO)- Tại Trường Ðại học Quy Nhơn, hoạt động khởi nghiệp đã trở thành một phần của chương trình đào tạo, giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tư duy đổi mới để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Đa dạng hoạt động

Năm 2020, Trường Đại học Quy Nhơn đưa học phần “Khởi nghiệp” (2 tín chỉ) vào chương trình đào tạo bắt buộc cho sinh viên chính quy. Các giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị kinh doanh phụ trách học phần này.

Nội dung học phần được thiết kế, giảng dạy linh hoạt theo nhóm ngành, đảm bảo sinh viên khối kỹ thuật, kinh tế hay sư phạm đều có cơ hội tiếp cận khởi nghiệp gắn với chuyên môn.

Theo TS. Trịnh Thị Thúy Hồng-Giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, các cuộc thi và hoạt động khởi nghiệp được nhà trường tổ chức tạo điều kiện để sinh viên cọ xát thực tế.

“Tôi cùng các đồng nghiệp luôn nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ sinh viên hiệu quả hơn, giúp các em có tư duy khởi nghiệp và tự tin khi bước vào thị trường lao động”-TS. Hồng chia sẻ.

Sinh viên trình bày ý tưởng tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”. Ảnh: N.N

Từ năm 2017 đến nay, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 6 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Nội dung các cuộc thi được triển khai ngày càng bài bản, bao gồm: tuyển chọn nhóm tham gia, bồi dưỡng kiến thức, cử giảng viên cố vấn, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đến nay, hơn 40 nhóm sinh viên đại diện nhà trường tham gia các cuộc thi lớn, trong đó có cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng cao.

Anh Trần Quang Tiến-Cựu sinh viên Khoa Công nghệ sinh học Trường Đại học Quy Nhơn đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2016 với dự án “Trồng nấm linh chi trên gỗ khúc” và giải nhì cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” năm 2018 của Trường ĐH Quy Nhơn với dự án “Vườn thực nghiệm thu nhỏ phục vụ chương trình phổ thông mới cho học sinh”.

Sau khi tốt nghiệp năm 2018, anh trở về xã Phù Mỹ Bắc để khởi nghiệp với nghề trồng nấm và hiện là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Agribio. Hợp tác xã chuyên sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, tạo nhiều việc làm ổn định cho lao động trẻ tại địa phương.

Tích cực tiếp sức

Để nuôi dưỡng phong trào khởi nghiệp, nhà trường tranh thủ nguồn tài trợ của Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn xây dựng “Không gian sáng tạo trẻ”-nơi sinh viên gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, thử nghiệm mô hình và tham gia các buổi tư vấn với chuyên gia.

Không gian này được xem như “vườn ươm khởi nghiệp”, giúp sinh viên phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

Cuộc thi “Sinh viên QNU với ý tưởng khởi nghiệp” thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Ảnh: N.N

ThS. Nguyễn Khắc Khanh-Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp (Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết: Mỗi năm, nhà trường tổ chức hàng chục hội thảo, tọa đàm, lớp kỹ năng khởi nghiệp. Cùng với đó, nhà trường mời chuyên gia trong và ngoài tỉnh về chia sẻ kinh nghiệm; tư vấn và truyền cảm hứng để sinh viên mạnh dạn, tự tin triển khai những suy nghĩ thành ý tưởng.

Một số doanh nghiệp không chỉ tài trợ kinh phí cho hoạt động khởi nghiệp của nhà trường mà còn trực tiếp tham gia hội đồng cố vấn cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”, giúp sinh viên hoàn thiện ý tưởng và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn-cho hay: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho nhà trường vì đã có đóng góp tích cực trong việc triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ xây dựng chính sách bài bản, hỗ trợ kinh phí cho những ý tưởng khởi nghiệp tốt, khả thi; đầu tư xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm, thực hành để sinh viên có điều kiện triển khai ý tưởng.

Trong kỳ vọng xa hơn, nhà trường sẽ thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, định hướng ý tưởng và giúp sinh viên triển khai ý tưởng khởi nghiệp.