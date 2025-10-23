Báo Gia Lai điện tử

Trường Ðại học Quy Nhơn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên

NGỌC NGA
(GLO)- Tại Trường Ðại học Quy Nhơn, hoạt động khởi nghiệp đã trở thành một phần của chương trình đào tạo, giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tư duy đổi mới để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Đa dạng hoạt động

Năm 2020, Trường Đại học Quy Nhơn đưa học phần “Khởi nghiệp” (2 tín chỉ) vào chương trình đào tạo bắt buộc cho sinh viên chính quy. Các giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị kinh doanh phụ trách học phần này.

Nội dung học phần được thiết kế, giảng dạy linh hoạt theo nhóm ngành, đảm bảo sinh viên khối kỹ thuật, kinh tế hay sư phạm đều có cơ hội tiếp cận khởi nghiệp gắn với chuyên môn.

Theo TS. Trịnh Thị Thúy Hồng-Giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, các cuộc thi và hoạt động khởi nghiệp được nhà trường tổ chức tạo điều kiện để sinh viên cọ xát thực tế.

“Tôi cùng các đồng nghiệp luôn nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ sinh viên hiệu quả hơn, giúp các em có tư duy khởi nghiệp và tự tin khi bước vào thị trường lao động”-TS. Hồng chia sẻ.

dam-me-khoi-nghiep.jpg
Sinh viên trình bày ý tưởng tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”. Ảnh: N.N

Từ năm 2017 đến nay, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 6 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Nội dung các cuộc thi được triển khai ngày càng bài bản, bao gồm: tuyển chọn nhóm tham gia, bồi dưỡng kiến thức, cử giảng viên cố vấn, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đến nay, hơn 40 nhóm sinh viên đại diện nhà trường tham gia các cuộc thi lớn, trong đó có cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng cao.

Anh Trần Quang Tiến-Cựu sinh viên Khoa Công nghệ sinh học Trường Đại học Quy Nhơn đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2016 với dự án “Trồng nấm linh chi trên gỗ khúc” và giải nhì cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” năm 2018 của Trường ĐH Quy Nhơn với dự án “Vườn thực nghiệm thu nhỏ phục vụ chương trình phổ thông mới cho học sinh”.

Sau khi tốt nghiệp năm 2018, anh trở về xã Phù Mỹ Bắc để khởi nghiệp với nghề trồng nấm và hiện là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Agribio. Hợp tác xã chuyên sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, tạo nhiều việc làm ổn định cho lao động trẻ tại địa phương.

Tích cực tiếp sức

Để nuôi dưỡng phong trào khởi nghiệp, nhà trường tranh thủ nguồn tài trợ của Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn xây dựng “Không gian sáng tạo trẻ”-nơi sinh viên gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, thử nghiệm mô hình và tham gia các buổi tư vấn với chuyên gia.

Không gian này được xem như “vườn ươm khởi nghiệp”, giúp sinh viên phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

khoi-nghiep-sinh-vien.jpg
Cuộc thi “Sinh viên QNU với ý tưởng khởi nghiệp” thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Ảnh: N.N

ThS. Nguyễn Khắc Khanh-Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp (Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết: Mỗi năm, nhà trường tổ chức hàng chục hội thảo, tọa đàm, lớp kỹ năng khởi nghiệp. Cùng với đó, nhà trường mời chuyên gia trong và ngoài tỉnh về chia sẻ kinh nghiệm; tư vấn và truyền cảm hứng để sinh viên mạnh dạn, tự tin triển khai những suy nghĩ thành ý tưởng.

Một số doanh nghiệp không chỉ tài trợ kinh phí cho hoạt động khởi nghiệp của nhà trường mà còn trực tiếp tham gia hội đồng cố vấn cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”, giúp sinh viên hoàn thiện ý tưởng và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn-cho hay: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho nhà trường vì đã có đóng góp tích cực trong việc triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ xây dựng chính sách bài bản, hỗ trợ kinh phí cho những ý tưởng khởi nghiệp tốt, khả thi; đầu tư xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm, thực hành để sinh viên có điều kiện triển khai ý tưởng.

Trong kỳ vọng xa hơn, nhà trường sẽ thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, định hướng ý tưởng và giúp sinh viên triển khai ý tưởng khởi nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Khởi nghiệp

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Khởi nghiệp

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Khởi nghiệp

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

Khởi nghiệp

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.