(GLO)- Sáng 30-7, tại Trung tâm Sinh hoạt thanh niên huyện Kông Chro, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước và bơi an toàn cho hơn 100 thiếu nhi ở thị trấn Kông Chro.

(GLO)- Mặc cho thời tiết nắng mưa bất chợt, trong ngày 24 và 25-7, các trại sinh của trại hè “Tìm về di sản” năm 2023 vẫn hăng say tham gia hành trình đầy ắp niềm vui và tinh thần tập thể với mục đích tìm hiểu vốn quý di sản ông cha.

(GLO)- Mặt trời khuất sau rặng núi, những con đường làng ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) lại lấp lánh ánh điện từ công trình “Thắp sáng đường quê” do lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện. Những công trình này vừa giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.