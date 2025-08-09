Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Hội Sơn

DƯƠNG LINH
(GLO)-Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 9-8, tại xã Hội Sơn, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đợt 2 năm 2025.

Tại chương trình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Thích 24h trao 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất, gồm balo, vở, bút) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ kinh phí thực hiện Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 15 triệu đồng; Đoàn Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và Đoàn Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định khám, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân với kinh phí gần 7 triệu đồng; Đoàn Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần tặng 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách.

dsc02707.jpg
Trao bảng tượng trưng tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho Đoàn Thanh niên xã Hội Sơn. Ảnh: D.L
dsc02717.jpg
Điện lực Gia Lai lắp đặt công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: D.L
img-7144.jpg
Khám, phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: D.L

Chương trình thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hỗ trợ các địa phương khó khăn xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn.

