Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

kham-phat-thuoc-tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-tuy-phuoc-2.jpg
Ban Tổ chức tặng quà cho người dân tại xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đoàn đã tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai; tặng 40 suất quà gồm vở, bút cho học sinh bậc tiểu học tại địa phương.

Đồng thời, các y-bác sĩ cũng tiến hành khám bệnh, tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

kham-phat-thuoc-tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-tuy-phuoc-1.jpg
Các y-bác sĩ trong đoàn khám sức khoẻ cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các đơn vị nhằm chung tay sẻ chia khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

