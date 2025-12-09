Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Tại chương trình, đoàn đã tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai; tặng 40 suất quà gồm vở, bút cho học sinh bậc tiểu học tại địa phương.
Đồng thời, các y-bác sĩ cũng tiến hành khám bệnh, tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.
Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các đơn vị nhằm chung tay sẻ chia khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.