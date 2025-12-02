Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao tặng nhiều phần quà cho người dân, học sinh vùng lũ Gia Lai

DƯƠNG LINH PHÚ HÒA NGỌC LUẬN
(GLO)- Ngày 1-12, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

* Tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)-Chi nhánh Quy Nhơn đã trao kinh phí hỗ trợ cho 153 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 13, gồm 91 hộ dân ở khu vực Hải Minh và 59 hộ dân tại các khu vực khác trên địa bàn phường.

dai-dien-ngan-hang-techcombank-chi-nhanh-quy-nhon-trao-bang-tuong-trung-tang-qua-cho-cac-ho-bi-sap-nha-hoan-toan.jpg
Đại diện Techcombank-Chi nhánh Quy Nhơn trao bảng tượng trưng tặng quà cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, 3 hộ bị sập nhà hoàn toàn, chưa có phương án tái định cư được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để thuê nhà trong 1 năm. 150 hộ dân còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Nguồn kinh phí do Quỹ Nhân Ái của Techcombank cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái (One Mount và Masterise) đóng góp, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

* Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua.

unnamed.jpg
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A ủng hộ Gia Lai 300 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Phi Long

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự đồng hành kịp thời của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A. Sự chung tay của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A là nguồn động viên, góp phần tăng thêm nguồn lực để tỉnh triển khai công tác cứu trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

* Nằm trong chương trình “Hướng về miền Trung yêu thương”, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã tổ chức thăm hỏi và trao 1.000 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các phường: Quy Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Đông. Tổng trị giá các phần quà là 230 triệu đồng.

Vietbank trao quà cho đồng bào vùng lũ Gia Lai.Vietbank trao quà cho đồng bào vùng lũ Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Đại diện Vietbank bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát của bà con, đồng thời hy vọng nguồn hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Vietbank đã trao tặng 200 chiếc ba lô cho các em học sinh vùng lũ.

Vietbank trao 200 ba lô cho các em học sinh vùng lũ. Ảnh: Dũng Nhân

Vietbank trao 200 ba lô cho các em học sinh vùng lũ. Ảnh: Dũng Nhân

* Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và Chi hội Bác Ái Tuy Phước đã trao 752 phần quà với tổng trị giá 376 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Số quà này do bà Nguyễn Thị Huỳnh (nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh) và nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ tài trợ.

tang-qua-cho-nguoi-dan-vung-lu-3-7862.jpg
Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và Chi hội Bác Ái Tuy Phước trao quà cho người dân xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

* Tại Trường Tiểu học Đống Đa và Trường THCS Hải Cảng, Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức lễ phát động phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” năm học 2025-2026.

tang-qua-cho-nguoi-dan-vung-lu-4-1865.jpg
Đoàn phường Quy Nhơn trao quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học Đống Đa. Ảnh: D.L

Dịp này, Đoàn phường Quy Nhơn đã trao 20 suất quà (mỗi suất hơn 100 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Đoàn phường cũng đã trao 55 suất quà (hơn 100 nghìn đồng/suất) gồm nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho học sinh Trường THCS Đống Đa.

