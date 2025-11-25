Các doanh nghiệp cà phê Tây Gia Lai hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp dân vùng lũ

(GLO)- Ngày 25-11, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) và các đơn vị thành viên khu vực phía Tây tỉnh đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Tại buổi trao tặng, ông Phạm Văn Nghi-Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam-cho biết: “VINACAFE hiện có 32 đơn vị sản xuất nông nghiệp, trong đó 8 đơn vị thuộc khu vực phía Tây của tỉnh. Chúng tôi mong muốn chung tay cùng tỉnh nhà san sẻ phần nào những mất mát, góp sức hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) và các đơn vị thành viên phía Tây tỉnh trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin về những thiệt hại nặng nề sau mưa lũ và nỗ lực cứu trợ của địa phương. Đồng thời, Sở cử các đoàn kiểm tra đi đôn đốc, nắm bắt tình hình tại các địa phương. Sở cũng phối hợp với các ngành để bố trí hàng hóa đến đúng các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Vũ Ngọc An ghi nhận tấm lòng của các doanh nghiệp cà phê, đặc biệt là sự chủ động khi đại diện các đơn vị thành viên đã trực tiếp liên hệ với Sở để phối hợp triển khai. “Nguồn lực này góp phần rất lớn vào công tác an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt”-ông An nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững và an sinh.