Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho đồng bào vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt thiện nguyện hỗ trợ kinh phí lên đến gần 2 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục các hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ, sáng 25-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông.

Những phần quà thiết thực được Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai trao tận tay người dân vùng lũ Tuy Phước Đông. Ảnh: Dũng Nhân

Cùng ngày, Hội cũng trao 100 suất quà tổng trị giá 220 triệu đồng cho người dân khu vực 9, phường Quy Nhơn.

Các phần quà được vận động từ hội viên cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm thuộc Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân Huế, Hội Nữ doanh nhân Kiên Giang và nhóm Hồng Phát-Ban xã hội cộng đồng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Từ ngày 21 đến 25-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.