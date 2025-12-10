Tặng 41 con bò giống cho người dân vùng lũ phía Tây tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Tập đoàn DEVYT đã trao tặng 41 con bò giống cho người dân vùng lũ thuộc 4 xã Pờ Tó, Ia Tul, Uar và Ia Rsai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ phải sang) cùng các đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng tặng bò giống cho bà con vùng lũ. Ảnh Vũ Chi

Tham dự chương trình trao tặng bò sinh sản có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DEVYT Trần Hoài Trung; đại diện Báo Tiền Phong; Công ty TNHH Agrotech Ayun Pa và đại diện lãnh đạo các xã Pờ Tó, Ia Tul, Uar và Ia Rsai.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 41 con bò giống cho người dân các xã Pờ Tó, Ia Tul, Uar và Ia Rsai. Trong đó, mỗi xã 10 con bò, riêng xã Ia Tul được tặng 11 con bò. Ngoài tặng bò, mỗi hộ dân được nhận thêm một khoản kinh phí để làm chuồng trại, chăm sóc bò được tốt hơn.

Tổng trị giá toàn bộ chương trình là 500 triệu đồng do tập đoàn DEVYT tài trợ thông qua kết nối của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Cùng phối hợp thực hiện chương trình có các đơn vị: Báo Tiền Phong, Công ty TNHH Agrotech Ayun Pa.

Niềm vui của các hộ dân xã Ia Tul được nhận bò giống từ chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thay mặt bà con vùng lũ cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành tổ chức chương trình. Sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, những con bò giống được trao tặng sẽ tạo sinh kế giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện các hộ gia đình cũng cam kết sẽ chăm sóc bò thật tốt để tạo nguồn sinh kế vươn lên thoát nghèo.