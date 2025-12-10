Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng 41 con bò giống cho người dân vùng lũ phía Tây tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 10-12, Tập đoàn DEVYT đã trao tặng 41 con bò giống cho người dân vùng lũ thuộc 4 xã Pờ Tó, Ia Tul, Uar và Ia Rsai.

gen-h-z7312485354736-94426ab9241675259c58db8068cddf77.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ phải sang) cùng các đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng tặng bò giống cho bà con vùng lũ. Ảnh Vũ Chi

Tham dự chương trình trao tặng bò sinh sản có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DEVYT Trần Hoài Trung; đại diện Báo Tiền Phong; Công ty TNHH Agrotech Ayun Pa và đại diện lãnh đạo các xã Pờ Tó, Ia Tul, Uar và Ia Rsai.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 41 con bò giống cho người dân các xã Pờ Tó, Ia Tul, Uar và Ia Rsai. Trong đó, mỗi xã 10 con bò, riêng xã Ia Tul được tặng 11 con bò. Ngoài tặng bò, mỗi hộ dân được nhận thêm một khoản kinh phí để làm chuồng trại, chăm sóc bò được tốt hơn.

Tổng trị giá toàn bộ chương trình là 500 triệu đồng do tập đoàn DEVYT tài trợ thông qua kết nối của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Cùng phối hợp thực hiện chương trình có các đơn vị: Báo Tiền Phong, Công ty TNHH Agrotech Ayun Pa.

gen-h-z7312485372812-4c42ff264e853378c930d5e29753cb43.jpg
Niềm vui của các hộ dân xã Ia Tul được nhận bò giống từ chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thay mặt bà con vùng lũ cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành tổ chức chương trình. Sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, những con bò giống được trao tặng sẽ tạo sinh kế giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện các hộ gia đình cũng cam kết sẽ chăm sóc bò thật tốt để tạo nguồn sinh kế vươn lên thoát nghèo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Gia đình

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Đời sống

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

Xã hội

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

Đời sống

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Đời sống

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Đời sống

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

null