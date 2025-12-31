Xây tặng công trình vệ sinh cho làng Myah

(GLO)- Ngày 30-12, UBND xã Ia Krái đã phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) trao tặng công trình nhà vệ sinh cho nhà sinh hoạt cộng đồng làng Myah.

Làng Myah hiện có 162 hộ dân, là một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krái. Trước đây, nhà sinh hoạt cộng đồng của làng chưa có công trình nhà vệ sinh, gây nhiều bất tiện cho người dân trong các buổi họp dân, sinh hoạt tập thể,...

Nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt hằng ngày, nâng cao nhận thức về giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai đã tài trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Myah.

UBND xã Ia Krái đã phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai trao tặng công trình nhà vệ sinh. Ảnh: ĐVCC

Công trình có diện tích xây dựng 12,54 m2, gồm 1 phòng vệ sinh nam, 2 phòng vệ sinh nữ và khu vực sân trước phục vụ rửa tay, với tổng kinh phí 132 triệu đồng.