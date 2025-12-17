Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 khám bệnh và tặng quà cho người dân 2 xã Ia O và Ia Krái

(GLO)- Ngày 16-12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên địa bàn 2 xã Ia O và Ia Krái (tỉnh Gia Lai).

Hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đội ngũ y-bác sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Huy Toàn

Tại chương trình, đội ngũ y - bác sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã tiến hành thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân.

Tổng kinh phí cho công tác khám bệnh, cấp thuốc trong chương trình trên 100 triệu đồng.

Đoàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, Đoàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 còn trao tặng 40 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng; góp phần động viên, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

