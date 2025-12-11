Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Thầy Nguyễn Đắc Kiên Bình (SN 1988)-Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương (xã Chư Prông) gắn bó với địa phương nhiều năm. Thầy đã chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân phải chật vật với cuộc sống hằng ngày.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện và giúp đỡ họ, năm 2012, thầy Bình và những người cùng chung chí hướng thành lập nhóm từ thiện (NTT) Chư Prông. Hiện nhóm có 25 thành viên, thầy Bình giữ vai trò chủ nhiệm

Thầy Nguyễn Đắc Kiên Bình (bìa trái) thăm hỏi, trao hỗ trợ từ Dự án “Hy vọng” cho em Rơ Lan Khuyên (làng Nớt, xã Ia Boòng) có hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ bị khuyết tật. Ảnh: ĐVCC

Từ khi thành lập đến nay, NTT Chư Prông đã đi nhiều nơi tìm hiểu hoàn cảnh, vận động và hỗ trợ hàng trăm trường hợp khó khăn thông qua các chương trình như: Tiếp sức đến trường, Tiếp sức mùa thi (hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh trong những ngày thi), Giọt nước tình thương, Áo ấm mùa đông, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hỗ trợ mai táng cho các gia đình khó khăn…

NTT Chư Prông còn phối hợp với nhiều hội, nhóm thiện nguyện khác trao hàng nghìn phần quà cho người nghèo và học sinh nghèo. Tổng số tiền nhóm vận động từ các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các chương trình này đến nay gần 3 tỷ đồng.

Nhóm từ thiện Chư Prông trao quà cho các em học sinh khó khăn ở Trường Tiểu học Ia Rmok (xã Ia Dreh). Ảnh: ĐVCC

Gần đây nhất, sau những đợt bão lũ vừa qua, nhằm chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, ngày 26-11, NTT Chư Prông đã đến Trường Tiểu học Ia Rmok (xã Ia Dreh) trao 200 phần quà “Tiếp sức đến trường” và 53 suất hỗ trợ (500 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh thuộc hộ nghèo đang học tại trường, với tổng chi phí hơn 52 triệu đồng.

Thầy Bình chia sẻ: “Năm 2022, tôi nhớ mãi lần nhóm hỗ trợ một em bé sơ sinh ở xã Ia Hrú. Gia đình này có hoàn cảnh rất khó khăn, em bé mới sinh chỉ nặng 1,9 kg, lại mang bệnh, ai cũng lo em không qua khỏi.

Nhờ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời chi phí, bé được chuyển vào bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh điều trị. Giờ bé khỏe mạnh bình thường, điều đó khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc”.

Trên hành trình thiện nguyện, NTT Chư Prông cũng gặp không ít trẻ em mồ côi có nguy cơ nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, thầy Bình đã đề xuất triển khai Dự án “Hy vọng” từ tháng 7-2024 đến nay, với mục tiêu kết nối các cá nhân, tổ chức từ thiện để chăm lo trẻ em vùng khó, đồng thời giúp các em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường.

Ban điều hành Dự án “Hy vọng” gồm 11 thành viên, trong đó 3 người thuộc NTT Chư Prông, còn lại là Bí thư đoàn các xã thuộc huyện Chư Prông (cũ). Dự án do thầy Bình làm chủ nhiệm, phạm vi hoạt động tại các xã thuộc địa bàn huyện Chư Prông (cũ).

Từ khi triển khai đến nay, Dự án “Hy vọng” đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của hơn 200 nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ, giúp đỡ 31 em mồ côi. Mỗi tháng, các em được hỗ trợ 1 triệu đồng cùng quà vào các dịp lễ, Tết, duy trì khi các em tiếp tục đến trường và đủ 18 tuổi.

Dự án “Hy vọng” trao tiền hỗ trợ cho em Lê Thị Mỹ Chi (thôn Hoàng Ân, xã Chư Prông). Ảnh ĐVCC

Em Lê Thị Mỹ Chi (SN 2015, thôn Hoàng Ân, xã Chư Prông), đang học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Chư Prông) và được Dự án “Hy vọng” hỗ trợ từ tháng 9-2024.

Chi chia sẻ: “Em sống cùng mẹ và bà. Mẹ em bị khuyết tật, không có khả năng lao động, không có đất sản xuất, mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào trợ cấp hộ nghèo của Nhà nước. Từ khi được Dự án “Hy vọng” hỗ trợ, em có điều kiện tiếp tục đến trường và ổn định cuộc sống hơn. Em rất biết ơn”.

Để đảm bảo công khai, minh bạch và hỗ trợ đúng đối tượng, Ban điều hành dự án đã khảo sát thực tế hoàn cảnh, lựa chọn các em đủ điều kiện và lập hồ sơ chi tiết. Mỗi em được cấp một “mã định danh” riêng, có đầy đủ thông tin và được xác nhận bởi Đoàn xã nơi sinh sống.

Dự án được thiết kế theo hình thức 10 nhà hảo tâm đồng hành cùng một em (mỗi nhà hảo tâm đóng góp 100 nghìn đồng/tháng, tương đương 1,2 triệu đồng/năm). Ngoài ra, dự án lập nhóm Zalo cho mỗi mã số để các nhà hảo tâm kết nối, thăm hỏi, trao quà và tiền hỗ trợ.

“Hiện NTT Chư Prông đang vận động thực hiện Chương trình “Áo ấm cho em” năm 2025. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của quý nhà hảo tâm, để mang hơi ấm và niềm vui đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”-thầy Bình chia sẻ.