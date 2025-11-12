Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Chư Prông ủng hộ hơn 400 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Ngày 12-11, bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông-thông tin: Địa phương phát động quyên góp được hơn 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông đã kêu gọi toàn thể người dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo cùng chung tay ủng hộ người dân khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục thiệt hại. Ảnh: K.P

Từ ngày 14-10 đến 10-11, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã đã quyên góp được 400.174.000 đồng.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại.

