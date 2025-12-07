Trao 100 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân làng Kret Krot

(GLO)- Chiều 7-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua tại làng Kret Krot, xã Hra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ với những khó khăn mà bà con làng Kret Krot phải đối mặt trong những ngày bão lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa trái) thăm hỏi, động viên người dân làng Kret Krot sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: Bình Dương

Tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh, nhóm Hồng Phát-Ban Xã hội cộng đồng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân TP. Huế đã trao 100 suất quà với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho các hộ dân làng Kret Krot.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, kịp thời hỗ trợ những hộ khó khăn; chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Người dân làng Kret Krot phấn khởi khi được nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai-cho biết: Trong những ngày qua, hình ảnh nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản, thậm chí mất đi người thân do bão lũ khiến các nữ doanh nhân trong tỉnh không khỏi xót xa. Hội sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực để đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Được biết, từ ngày 18-11 đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp cùng các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí và nhu yếu phẩm cho bà con bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.