Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao 100 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân làng Kret Krot

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 7-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua tại làng Kret Krot, xã Hra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ với những khó khăn mà bà con làng Kret Krot phải đối mặt trong những ngày bão lũ vừa qua.

pct-hdnd-tinh-huy-thuy-van-tang-qua.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa trái) thăm hỏi, động viên người dân làng Kret Krot sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: Bình Dương

Tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh, nhóm Hồng Phát-Ban Xã hội cộng đồng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân TP. Huế đã trao 100 suất quà với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho các hộ dân làng Kret Krot.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, kịp thời hỗ trợ những hộ khó khăn; chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

chuong-trinh-tang-qua.jpg
Người dân làng Kret Krot phấn khởi khi được nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai-cho biết: Trong những ngày qua, hình ảnh nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản, thậm chí mất đi người thân do bão lũ khiến các nữ doanh nhân trong tỉnh không khỏi xót xa. Hội sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực để đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Được biết, từ ngày 18-11 đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp cùng các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí và nhu yếu phẩm cho bà con bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Từ thiện

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Can trường cứu người trong lũ dữ

Can trường cứu người trong lũ dữ

Từ thiện

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Xã hội

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

null